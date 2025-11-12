Seguretat viària
Els transportistes, farts d'accidents a l'AP-7: “Tenim carreteres del segle passat”
Els xòfers, implicats en el 40% dels accidents amb víctimes en aquesta via, reclamen un tercer carril en el tram entre Amposta i Tarragona per millorar la seguretat i evitar sinistres
Jan Magarolas
Els dos accidents que van tenir lloc dissabte i dimarts a l’autopista AP-7 al seu pas per les comarques del sud de Tarragona van tenir com a denominador comú que en els dos casos hi va haver camions implicats, quatre en total, i que les retencions van trigar moltes hores a resoldre’s. La sinistralitat de la via més important de comunicació viària de Catalunya, que travessa tres províncies, ha anat a més en els últims anys. Els camions i vehicles de transport estan implicats en el 40% dels accidents amb víctimes en aquesta via.
El sector del transport de mercaderies, que rebutja la "criminalització" que diu patir, reclama mesures urgents a l’AP-7 per reduir la sinistralitat i millorar la seguretat viària. Posen el focus en el tram sud de l’AP-7, entre Amposta i Tarragona, on hi ha dos carrils de circulació en lloc de tres. Aquests dos últims sinistres es van produir entre l’Ametlla de Mar i l’Ampolla el de dissabte i a l’altura de l’Aldea el d’ahir; tots dos amb dos carrils. "Necessitem un tercer carril i més sortides per millorar la mobilitat i les alternatives en cas d’accident i de retencions; en definitiva, necessitem una autopista del segle XXI", reclama el president de la Federació d’Autotransport de la Província de Tarragona (FEAT), l’empresari Joaquim Riudeubas, en declaracions a El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ.
Ratifica que el punt de les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona, entre Ulldecona, l’Aldea i l’Ampolla, pel sud, i Vila-seca i Tarragona, pel nord, és el tram "més complicat de tots" perquè concentra uns 10.000 camions diaris en dos carrils per sentit.
"Estem molt preocupats, nosaltres no tenim sortides i la carretera és la que és", apunta abans d’assenyalar que "l’AP-7 és la versió viària del Corredor Mediterrani", i recorda que hi estan obligats a passar tots els camions que tenen com a origen o destí Algesires o Europa, i tots els ports i ciutats que hi ha al mig. El sector no veu clara la iniciativa del Servei Català de Trànsit d’activar una aplicació d’avisos per als conductors de l’AP-7. La patronal dels transportistes desconfia d’aquesta solució i reclama més inversions en les carreteres.
Pèrdues econòmiques
El director de la FEAT, José Luis Aymat, lamenta que Catalunya sigui "l’única regió de l’Estat que no ha convertit les antigues carreteres nacionals en autovies" i adverteix que l’aparició de les rotondes i el creixement urbanístic dificulten la circulació dels camions. "Tenim unes carreteres del segle passat, quan hi havia unes necessitats; ara el parc automobilístic ha canviat i ha crescut molt però les carreteres segueixen igual", critica Aymat d’un entorn, l’arc català, que "històricament ha tingut més trànsit per la proximitat amb la resta d’Europa".
Els transportistes asseguren que són els primers interessats a reduir els accidents a l’AP-7. Remarquen que cada accident de trànsit en el qual es veuen atrapats centenars de camions els suposa trencar la cadena de producció, retards en els enviaments, allargar jornades de treball i pèrdues econòmiques.
