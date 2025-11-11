Catalunya
El Govern dona per fet que tindrà pressupostos el 2026 gràcies al finançament singular
La portaveu de l’Executiu, Sílvia Paneque, admet que s’estan «intensificant» les negociacions i evita pronunciar el concepte ‘ordinalitat’
Sara González
Optimisme, però amb prudència.Aquest és l'estat d'ànim que transmet el Govern deSalvador Illa davant de les dues carpetes més rellevants que té entre mans per garantir-se una legislatura sense ensurts: el finançament i els pressupostos. Això explica per què la portaveu de l'Executiu, Sílvia Paneque, ha pujat aquest dimarts al faristol amb el propòsit de transmetre el «convenciment» que impera a la Generalitat que hi haurà model singular abans d’acabar l’any i, després, nous comptes per al 2026. Però també per què ha evitat tant parlar de calendari com de pronunciar la paraula ‘ordinalitat’, un dels tòtems de la negociació en els quals tant han insistit en les últimes setmanes.
El president sap que qualsevol relliscada pot malmetre el seu objectiu final, així que ha alineat totes les seves files perquè siguin conscients que qualsevol paraula és susceptible de fer trontollar el pacte. Tant el Govern com ERC admeten que s’està avançant i que prova d’això és que els republicans hagin accedit a posposar fins a principis de l’any que ve el debat sobre la recaptació de l’IRPF al Congrés. El gest, defensat públicament pel partit d’Oriol Junqueras, ha sigut celebrat pels socialistes, que posen èmfasi que han encertat en el mètode per negociar. Però Illa no vol que es canti victòria abans de temps perquè sap que té entre mans material fràgil.
Estem treballant i intensificant les negociacions perquè això pugui ser una realitat. Estem convençuts que Catalunya tindrà un finançament singular adequat al seu esforç en termes econòmics i a la seva generació de riquesa
«Estem treballant i intensificant les negociacions perquè això pugui ser una realitat. Estem convençuts que Catalunya tindrà un finançament singular adequat al seu esforç en termes econòmics i a la seva generació de riquesa», ha assegurat Paneque. La consellera ha evitat pronunciar la paraula ‘ordinalitat’ –que revolta rivals polítics com el PP però també alguns barons del PSOE– malgrat la insistència dels periodistes en les preguntes, però ha afirmat que els criteris en què s’ha de basar el model singular es mantenen inalterables. Fa tres setmanes, la mateixa consellera sí que va defensar amb vehemència que l’ordinalitat i la gestió de l’IRPFeren elements «fonamentals». Això sí, una vegada més, ha admès que no es tracta d’un camí «ni fàcil ni ràpid» i que el Govern tampoc vol que «la urgència passi per davant del contingut i del fons».
Sense rastre dels pressupostos
El que ja és àmpliament reconegut per l’executiu d’Illa és que no pot avançar en la negociació dels pressupostos sense abans resoldre el pacte per al finançament singular perquè així ho ha fixat ERC, exigència que valoren com a «legítima», però que posa en un compromís els tempos del Govern per avançar en la llei que fixa les prioritats econòmiques del mandat. I més encara tenint en compte que els comptes avui vigents són els que es van aprovar el 2023.
Paneque ha repetit, una setmana més, que continuen sense obrir-se les converses ni amb ERC ni amb els Comuns. De fet, l’Executiu ha descartat treballar a ritmes diferents amb els socis i esperarà que es donin les «condicions adequades», és a dir, que s’hagi desbrossat el camí del finançament. Recorrent al mateix optimisme que amb el model de repartiment econòmic, la portaveu ha afirmat que en el Govern estan «convençuts» que Catalunya tindrà pressupostos, tot i que això suposi abordar-los ja l’any que ve.
L’executiu d’Illa descarta que els avenços en l’ampliació de l’aeroport del Prat puguin ser un impediment per més que els Comuns carreguin contra el projecte. De fet, compensen aquesta discrepància irreconciliable amb mantenir la porta oberta a la prohibició de la compra especulativa d’habitatge. Paneque ha assegurat aquest dimarts que creuen que «hi pot haver mecanismes» perquè sigui viable jurídicament amb caràcter temporal a les zones declarades com tensionades.
Junts s’allunya de la negociació
El que queda cada vegada més clar és que, ni en la negociació del finançament ni en la de pressupostos, el Govern pot comptar amb Junts. La portaveu dels postconvergents al Parlament, Mònica Sales, ha qualificat de «nova presa de pèl» de Sánchez el retard en la tramitació de la llei d’ERC per a la recaptació de l’IRPF i ha posat en dubte que es pugui acordar un nou sistema de finançament satisfactori per a Catalunya si socialistes i republicans no aconsegueixen tirar endavant aquesta norma, que els postconvergents veuen «el mínim del mínim». Sobre la invitació d’ERC i el PSC a entrar en la negociació, Sales ha exigit la publicació de les balances fiscals i el compliment de les inversions de l’Estat a Catalunya, així com que sigui un model «singular» i no «generalitzable». En aquest sentit, ha recordat que l’aposta de la seva formació és un «concert econòmic» similar al que té el País Basc i Navarra, informa Carlota Camps.
- El tresor de Frederic Rahola, sis-centes plaques de vidre, es custodia a Cadaqués
- Roses estrenarà per Setmana Santa el tram renovat del camí de ronda
- Vandalitzen el 'Bruixot de Mas Polità', un gravat excepcional del patrimoni prehistòric de l'Empordà
- De l’Argentina a l’Empordà per retrobar els orígens: “Vull arrelar-me a la ciutat a través de la cúmbia creuada”
- Un alcalde musulmà a Figueres
- Compte enrere a Figueres per a l’obertura al públic dels jardins de la presó vella
- Jordi Vilardell, el 'dimoni' de dinou anys que sacseja el món de l'automobilisme
- La menor de 14 anys del cas de matrimoni forçat no es considera víctima i ja no està sota la protecció de la Generalitat