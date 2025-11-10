Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Gastronomia

Entre la tradició i l'auge de comprar-los fets: un curs a l'Empordà ensenya a mantenir l'essència dels canelons de Nadal

Els carnissers apunten que cada vegada més clients els demanen plats elaborats per no haver de cuinar

Canelons.

Canelons. / ACN

ACN

Maria Garcia

Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Hera

El president del Gremi de Carnissers i Xarcuters Artesans de Girona, Toni Vilà, ha exposat que van pensar que seria molt interessant fer un curs per als carnissers sobre com fer canelons i croquetes. "Fa dos anys que organitzem el concurs a millor caneló en l'àmbit català i volíem aprendre les diferents maneres que hi ha de fer les farses o com fer la beixamel", ha assenyalat.

Vilà, ha exposat que van pensar que seria molt interessant fer un curs per als carnissers sobre com fer canelons i croquetes. "Fa dos anys que organitzem el concurs a millor caneló en l'àmbit català i volíem aprendre les diferents maneres que hi ha de fer les farses", ha assenyalat.

Van parlar amb l'Escola Agrària i Alimentària de l'Empordà i es van posar en contacte amb el xef del restaurant Casamar de Llafranc, Quim Casellas. "Els carnissers treballem d'unes maneres i un cuiner sempre ens pot aportar una visió diferent de com ho fem nosaltres", ha afegit Vilà.

I és que des del Gremi han percebut com en els últims anys cada vegada es troben més clients que demanen plats elaborats, a banda de carn o embotits. "Recordo que fa 30 anys vam començar amb la cuina i tothom em deia que era boig. Ara és un dels principals productes que tenim, perquè cada vegada ens demanen més plats cuinats", ha admès Vilà.

El taller que ha dut a terme l'Escola Agrària i Alimentària de l'Empordà.

El taller que ha dut a terme l'Escola Agrària i Alimentària de l'Empordà. / ACN

A més, d'aquesta manera també poden reaprofitar part dels productes que venen. "Si tens unes puntes de pernil pots fer croquetes de pernil, o pel caneló pots utilitzar tota mena de carn", ha indicat.

Les claus dels bons canelons

Casellas ha apuntat que, durant el taller, ha ensenyat diferents maneres de fer canelons i croquetes. "Hem fet dues o tres receptes bàsiques, i després hem repassat altres alternatives. Per exemple, la beixamel que tots coneixem també la pots fer d'espinacs o amb ceps per donar-li un toc diferent", ha explicat.

En aquest sentit, ha tingut molt en compte que s'acosta l'època de Nadal i els ha mostrat com fer un caneló "que pugui sorprendre i que destaqui als aparadors dels carnissers".

Pel que fa a les claus per cuinar un bon caneló, Casellas ho té clar: "La cuina no té dreceres". "S'ha de rostir la carn de manera tradicional, a poc a poc, hem de seguir les receptes ancestrals. I els ingredients són molt importants: cal tenir una bona carn i una bona matèria primera. Però sobretot necessitem paciència i cuina, que és com es feia antigament", ha remarcat.

Per a les croquetes, el xef ha ensenyat diversos mètodes per fer-les més creatives, "combinant sabors una mica diferents com pot ser la ceba caramel·litzada o la ratafia". A més, ha fet incís en l'arrebossat: no cal que es faci sempre amb pa, sinó que també poden utilitzar altres tipus de farina. "La qüestió és que ells agafin idees per poder sortir, si volen, de la croqueta tradicional", ha afegit.

Un dels assistents al taller, el carnisser Josep Colls, ha exposat que a la seva carnisseria sempre han cuinat els canelons amb la recepta que els va transmetre l'àvia i la mare, però que ha après una tècnica que aplicarà. "Sempre hem rostit les carns per separat, però les verdures no, sempre les posàvem juntes. Però ens ha explicat que és interessant rostir-les també per separat i amb el suc de la carn", ha posat d'exemple.

Un altre dels assistents, el carnisser Eduard Gaviña ha destacat que ha après diferents mètodes i tècniques per aconseguir que els canelons siguin més bons. Però creu que el més important són les hores que hi puguis dedicar. "Els canelons porten molta feina, no pots fer-los de pressa i corrents perquè no quedaran bons. La cuina vol passió, amor i dedicació", ha remarcat.

Tant Colls com Gaviña han confirmat que a les seves carnisseries també han notat un augment de la demanda de plats elaborats. "La gent cada vegada té menys temps i cuina menys, i et demana més plats elaborats, però sense conservants ni colorants. A més, a nosaltres ens va bé per donar sortida als nostres productes", ha afegit Colls.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El tresor de Frederic Rahola, sis-centes plaques de vidre, es custodia a Cadaqués
  2. De l’Argentina a l’Empordà per retrobar els orígens: “Vull arrelar-me a la ciutat a través de la cúmbia creuada”
  3. L’Hotel Terraza de Roses celebra 90 anys amb la família Gotanegra al capdavant
  4. Aquests són els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana del 8 i 9 de novembre a l'Alt Empordà
  5. Jordi Vilardell, el 'dimoni' de dinou anys que sacseja el món de l'automobilisme
  6. Un acord de darrera hora entre Junts i ERC amplia el suport majoritari al pressupost de Figueres per al 2026
  7. Roses estrenarà per Setmana Santa el tram renovat del camí de ronda
  8. Vandalitzen el Bruixot de Mas Polità, un gravat excepcional del patrimoni prehistòric de l'Empordà

Entre la tradició i l'auge de comprar-los fets: un curs a l'Empordà ensenya a mantenir l'essència dels canelons de Nadal

Entre la tradició i l'auge de comprar-los fets: un curs a l'Empordà ensenya a mantenir l'essència dels canelons de Nadal

Salut incorpora escàners de patologia digital d'alta resolució a l'Hospital de Figueres i 12 centres públics més

Salut incorpora escàners de patologia digital d'alta resolució a l'Hospital de Figueres i 12 centres públics més

"El cas del Bulevard 32 de Figueres exigeix governança, transparència i reparació efectiva, més enllà de les bones intencions"

"El cas del Bulevard 32 de Figueres exigeix governança, transparència i reparació efectiva, més enllà de les bones intencions"

Els supermercats preveuen gastar 600 milions més quan emmagatzemin envasos usats

Els supermercats preveuen gastar 600 milions més quan emmagatzemin envasos usats

Montse Cespedosa, experta en banca: “Les entitats es preparen per a una frenada d’hipoteques el 2026”

Montse Cespedosa, experta en banca: “Les entitats es preparen per a una frenada d’hipoteques el 2026”

'Gestos de cura': els micropobles de l'Empordà experimenten amb la dansa vertical

'Gestos de cura': els micropobles de l'Empordà experimenten amb la dansa vertical

La justícia francesa posa en llibertat condicional Sarkozy després de 20 dies a la presó

La justícia francesa posa en llibertat condicional Sarkozy després de 20 dies a la presó
Tracking Pixel Contents