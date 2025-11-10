Política
Orriols es planteja treure Ripoll del sistema comarcal de recollida de residus
Busca alternatives després que l’oposició tombés en dues ocasions les ordenances fiscals de la capital de la comarca
El president del Consell Comarcal, Amadeu Rosell, afirma que «seria un desastre tant pel Consell com per la resta de municipis»
Jordi Remolins
L’alcaldessa de Ripoll Sílvia Orriols (Aliança Catalana) ha plantejat la desvinculació del municipi de la recollida conjunta comarcal de deixalles al president del Consell del Ripollès, Amadeu Rosell (ERC). La negativa dels partits de l’oposició a aprovar les ordenances fiscals, que es va escenificar en el ple extraordinari de dilluns passat, ha precipitat la recerca d’una alternativa per part d’Orriols, que està especialment molesta amb els portaveus d’ERC, Chantal Pérez, i PSC, Enric Pérez, que li van tombar la proposta, i que alhora són vicepresidenta primera i segon respectivament de l’ens comarcal. Orriols considera que el fet de ni tan sols permetre l’aprovació amb l’abstenció, ha estat un «xantatge» contra la feina del seu govern, i que en la història del consistori mai havia passat res similar.
Tres empreses del sector de la recollida elaboraran un pressupost del cost que tindria per Ripoll que es fessin càrrec del servei, que per ara esgotarà el seu termini fins al juny de l’any vinent. En cas contrari el municipi hauria de pagar penalitzacions. A partir d’aleshores, i malgrat estar governant en minoria, Orriols es planteja sortir del sistema comú a la comarca «i més encara si segueix la bel·ligerància d’aquestes dues persones, perquè no me la jugaré a estar cada any així». La congelació de la taxa d’escombraries del curs vinent afectarà que en les ordenances de 2027 la puja sigui d’entre un 8 o un 9%, en el que considera una jugada política tenint en compte que aquell any hi haurà de nou eleccions municipals.
Actualment, Ripoll assumeix més del 36% del cost total dels serveis de recollida, tractament de residus i abocador de la comarca
La resposta que va rebre Orriols per part d’Amadeu Rosell va ser de buscar un consens. L’alcaldessa afirma que «es va comprometre a buscar fórmules per mantenir el mateix servei pagant el mateix que ens ha costat aquest any». El mateix Rosell confirma aquest extrem, i considera que cal buscar un punt de trobada amb Ripoll, que en definitiva és el poble més gran de la comarca, i qui acaba assumint una xifra superior al 36% del cost total dels serveis de recollida, tractament de residus i abocador.
En cas que mai hi hagués un trencament entre la capital de comarca i la resta de pobles, Rosell diu que «seria un desastre tant pel Consell com per la resta de municipis», tot i que espera poder mantenir-ho en les condicions actuals.
El ple extraordinari que va convocar l’equip de govern de Ripoll per dilluns passat, era l’última opció per modificar les taxes, que tenien el 6 de novembre com a data límit. En canvi, la resta de preus públics poden modificar-se durant tot l’any. Orriols també es planteja vincular el servei de recollida a través de l’empresa pública municipal Somasrsa, sempre que es trobi una fórmula que costi el mateix o sigui més econòmica que la comarcal. La impossibilitat de tirar endavant en solitari alguns canvis per part d’Aliança Catalana, té en l’horitzó les eleccions d’aquí a un any i mig, on les percepcions actuals és d’augment en la intenció de vot cap al partit que actualment ja governa Ripoll.
