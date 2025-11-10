Retencions de trànsit
El Govern treballa en un nou sistema d’avisos per accidents i inundacions a les carreteres catalanes
El carregament il·legal del camió accidentat a l’AP-7 va allargar més de 30 hores el tall de la via i va col·lapsar l’operació tornada
Milers de conductors desconeixien aquesta situació i es van trobar ficats en una trampa
Glòria Ayuso
L’accident entre un turisme i un camió cisterna que transportava gasoil dissabte cap a les dues de la tarda va mantenir l’AP-7 tallada en sentit Barcelona entre l’Ametlla de Mar i l’Ampolla fins dilluns a la matinada. Tot i que l’autopista va estar inoperativa més de 30 hores, milers de conductors que tornaven del cap de setmana desconeixien la situació i van caure dins d’una trampa.
La complexa operació per buidar els gairebé 30.000 litres de combustible del camió va endarrerir la retirada del vehicle i la reobertura d’una de les principals artèries del país. Les cues, que a primera hora de la tarda arribaven als quatre quilòmetres, van arribar als 13 passades les deu de la nit. "Estem pràcticament aturats des de les cinc de la tarda a sis quilòmetres de l’Ampolla. No teniu vergonya. Des d’ahir heu tingut temps de solucionar el problema", afirmava consternat cap a les vuit del vespre un usuari de l’autopista, Francicsco Mañas, a X.
Tot i que el Servei Català de Trànsit (SCT) ha defensat la seva gestió de la incidència, el director d’aquest organisme, Ramon Lamiel, ha explicat a El Periódico, diari del mateix grup edtorial que l'EMPORDÀ, que l’organisme treballa en un nou sistema d’avisos per a conductors, tant per a accidents com per a inundacions, a través d’una aplicació pròpia de l’SCT. El projecte, que es començarà a dissenyar al gener perquè estigui operatiu el desembre del 2026, preveu enviar alertes de veu geolocalitzades segons la zona de l’accident o emergència. Una mena d’avisos d’alerta similars als que Protecció Civil envia davant emergències.
"Amb Google Maps tenim una relació històrica i també ens vam reunir amb Waze per incorporar panells virtuals amb missatges de veu que comuniquin que l’autopista està tallada, però no va prosperar. Per això estem desenvolupant la nostra app, que funcionarà com a sistema d’avisos a l’AP-7", avança Lamiel. "En funció d’on sigui el sinistre, enviarem avisos per àrees pròximes, amb missatges de veu", detalla.
Actualment, els conductors s’informen, per aquest ordre, a través dels navegadors, la ràdio i les xarxes socials. En el futur serà necessari descarregar l’aplicació del Servei Català de Trànsit. "Si els conductors saben que els dona avisos de veu mentre circulen, creiem que la gent la descarregarà", confia Lamiel.
Gestió de la incidència
Lamiel ha defensat la gestió de la informació durant l’emergència: "Des del minut u vam informar en els panells de l’autopista. En sentit nord vam contactar amb la DGT de València perquè informés del tall. També ho vam comunicar a X".
El Servei Català de Trànsit va oferir desviacions per l’N-340, tot i que aquesta via es va congestionar a les vuit del vespre. "Quan es va saturar l’N-340, vam donar alternatives per la C-12 i la C-44, però som curosos en oferir rutes: la gent local ja les coneix i si desviem massa trànsit es poden produir accidents. No estan preparades per a tanta circulació", assenyala. Una altra mesura, diumenge al matí, va ser tancar els accessos a l’autopista a Amposta i Tortosa per evitar que els vehicles quedessin atrapats.
"Molts camions de mercaderies van seguir perquè volien arribar a la frontera al més aviat possible, ja que els francesos obren el pas a mitjanit. Per això no solen seguir habitualment les indicacions dels panells. Des de Castelló ja s’informava del tall de l’autopista".
Carregament il·legal
Lamiel ha explicat aquest dilluns a El Periódico que el camió tenia matrícula lituana i el conduïa un ciutadà ucraïnès. Tot i que va col·lidir en sentit sud, la cisterna va travessar l’autopista i va acabar en sentit nord. "Va ser un accident molt aparatós, que va danyar l’autopista, la mitjana i els sistemes de seguretat", ha detallat Lamiel. El conductor, que no entenia els equips d’emergència, va patir un traumatisme cranioencefàlic i va ser operat a l’hospital i es troba fora de perill, tot i que "serà investigat", afirma Lamiel.
Els papers del camió indicaven que transportava oli industrial inert, de manera que es van activar les grues i la cisterna que el mateix dissabte a la nit havien de retirar el contingut i el camió. Això no obstant, en inspeccionar-lo es va descobrir que es tractava d’un carregament il·legal de gasoil. Els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació i es va activar el pla d’emergència Transcat, perquè "el gasoil és molt més reactiu i requereix més precaució".
Recerca sense èxit
Els equips d’emergència van buscar durant la nit sense èxit una cisterna idònia per realitzar el transvasament de manera segura. La solució no va arribar fins a les 8.30 de diumenge, quan es va optar per tractar la situació com una fuga de residus. "Vam contactar amb l’Agència de Residus, que ens va facilitar un gestor per poder fer-ho amb seguretat tractant-lo com a residu", va assenyalar Lamiel.
El gasoil estava a quatre atmosferes de pressió, i un abocament hauria sigut molt perillós, cosa que va obligar en tot moment a tenir l’autopista tallada al trànsit. A les 15.00 hores van arribar els operaris de l’empresa especialitzada, vestits de verd i amb màscares. Va començar la manipulació del gasoil per col·locar-lo primer en un contenidor intermedi i després a la nova cuba. A les onze de la nit de diumenge es va retirar el camió i es van iniciar els treballs de reparació de l’autopista, que es va reobrir mitja hora més tard.
Més formació
Lamiel ha aprofitat per reflexionar sobre la formació d’alguns conductors estrangers: "És legal bescanviar carnets de conduir si existeix conveni amb un país tercer. Però alguns conductors que fan bescanvi amb països de la UE saben conduir, tot i que no circular per les nostres carreteres". En el cas dels conductors de països tercers, la sinistralitat ha passat de 33 a 66 accidents entre el 2023 i el 2024 per l’augment de contractació de conductors d’altres països. "Falten conductors i les empreses els busquen fora, però han de venir formats i amb pautes de conducció pràctica. La formació actual de 35 hores és curta per a nosaltres", afirma Lamiel.
- El tresor de Frederic Rahola, sis-centes plaques de vidre, es custodia a Cadaqués
- De l’Argentina a l’Empordà per retrobar els orígens: “Vull arrelar-me a la ciutat a través de la cúmbia creuada”
- L’Hotel Terraza de Roses celebra 90 anys amb la família Gotanegra al capdavant
- Aquests són els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana del 8 i 9 de novembre a l'Alt Empordà
- Jordi Vilardell, el 'dimoni' de dinou anys que sacseja el món de l'automobilisme
- Un acord de darrera hora entre Junts i ERC amplia el suport majoritari al pressupost de Figueres per al 2026
- Vandalitzen el Bruixot de Mas Polità, un gravat excepcional del patrimoni prehistòric de l'Empordà
- Roses estrenarà per Setmana Santa el tram renovat del camí de ronda