Cas Helena Jubany

L'ADN d'Ana Echaguibel no coincideix amb les restes del perfil genètic femení trobades al jersei d'Helena Jubany

La instrucció del cas podria tancar-se definitivament el 28 de novembre amb la declaració de Santi Laiglesa

Helena Jubany.

Helena Jubany. / Arxiu

Jordi Pujolar

Barcelona

L'informe de la Unitat Central d'Anàlisis Científiques de la Policia Nacional conclou que l'ADN d'Ana Echaguibel, investigada per la mort d'Helena Jubany el desembre de 2001, no coincideix amb el 'nou' perfil genètic femení que es va trobar a la roba que duia la víctima el dia que la van matar.

Echaguibel va arribar a ingressar a la presó l'any 2002, com a sospitosa del crim, però la causa contra ella es va acabar arxivant per manca de proves. Les noves troballes havien permès tornar a investigar-la per "resoldre dubtes", segons ha defensat la família Jubany.

Notícies relacionades i més

El següent pas en la instrucció del cas serà la declaració del 28 de novembre d'un dels principals investigats, Santi Laiglesia, de qui si s'ha trobat ADN al jersei de la víctima.

TEMES

