Solidaritat
El Banc dels Aliments fa un balanç provisional positiu del Gran Recapte i espera superar el milió de quilos
El president Illa visita un centre logístic del Prat on els voluntaris classifiquen els aliments
Pol Solà | Blanca Blay
El Banc dels Aliments de Catalunya fa un balanç provisional positiu del Gran Recapte d'aquest cap de setmana i espera arribar al milió de quilos d'aliments recollits a tot el país entre divendres i dissabte. A més, recorda que fins el 23 de novembre encara estan obertes les donacions en línia. Aquest dilluns ja s'han començat a classificar, segons el tipus d'aliment, milers de quilos arribats de tota la demarcació de Barcelona a una nau industrial del Prat de Llobregat i que s'acabaran distribuint a les entitats que ajuden a famílies vulnerables. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet la seva aportació presencialment a la nau i ha conversat amb els responsables del Banc i alguns voluntaris.
Els aliments recaptats aquest cap de setmana es traslladen a centres logístics i a punts de classificació abans d'acabar als bancs d'aliments de cada barri o municipi. Amb els diners que es recullin fins al 23 de novembre el Banc dels Aliments comprarà productes frescos com fruita, verdura i proteïna, així com aliments per a infants. L'any passat es van recollir 1.521.984 quilos d'aliments i les donacions econòmiques van arribar a 1.243.732 euros. El Gran Recapte 2025 ha comptat amb 15.800 voluntaris repartits en 2.000 punts de venda: uns 10.000 a Barcelona, 2.800 a Tarragona, 1.800 a Girona i 1.100 a Lleida.
En una nau logística del ZAL del Port de Barcelona hi han treballat durant el matí desenes de voluntaris, amb la tradicional armilla blava, i personal contractat pel banc. Les grans banyeres de cartró procedents dels supermercats arriben plenes de productes barrejats. A les cadenes de voluntaris, estudiants, treballadors d'empreses que fan 'team building' o membres d'entitats socials, es destrien els aliments segons la seva tipologia i s'encaixen en capses de cartró més petites amb un sol tipus de producte cadascuna, per fer-ne més fàcil la seva distribució posterior. De fet, molts dels aliments ja començaran a ser consumits abans que acabi novembre.
El president Illa ha aportat la seva bossa amb alguns productes i després ha ajudat durant una estona a destriar alguns aliments per posar-los en capses. També ha pogut conversar amb els responsables del Banc i amb voluntaris. Alguns dels estudiants de Secundària que estaven treballant en aquell moment s'han volgut fotografiar amb el president.
La directora del Banc dels Aliments, Elisabet Viladomiu, ha explicat que en un primer balanç provisional es calcula que més de 15.000 persones han col·laborat en el Gran Recapte, cosa que ja consideren un èxit. Sobre la recollida d'aliments, tot i una "primera impressió" que semblava que el menjar arribés "una mica massa en comptagotes", aquest dilluns sembla que les cadenes de supermercats han indicat que es podrien superar les 1.000 tones o el milió de quilos. "Pensem que serà un bon any", ha reblat.
L'entitat admet que els millors anys de recaptació van ser just abans de la pandèmia, i que des d'aleshores les xifres no s'han recuperat del tot ja que alguns supermercats ja no fan recollida física i algunes entitats socials ja no distribueixen menjar a famílies vulnerables. Tot i així, ha animat la ciutadania a aportar, ara ja en forma de donació econòmica, per no oblidar que una quarta part de la població té penúries econòmiques importants.
