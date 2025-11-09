Els organitzadors del Catalunya i Palestina fan una crida a omplir l’Estadi Olímpic per enviar un missatge d’”esperança”
El partit serà retransmès en directe per les totes les televisions palestines
Àlex Recolons(ACN)
Els organitzadors del partit de futbol entre Catalunya i Palestina del 18 de novembre han fet una crida a somplir l’Estadi Olímpic Lluís Company per enviar un missatge d’”esperança i solidaritat” al poble palestí, que el podrà seguir en directe a través de les emissores locals. Per començar a escalfar motors, aquest diumenge s’ha celebrat una jornada festiva i reivindicativa davant de la Casa Orsola de Barcelona obert a tota la ciutadania. Luca Gervasoni, portaveu d'Act x Palestine, l’entitat organitzadora del partit, reconeix que omplir l’Estadi Olímpic “serà tot un repte”, però ha destacat el què significarà pel poble palestí. “Els nens i nenes de la devastada Gaza necessiten ajuda de tota mena, però també esperança i dignitat”, ha afegit.
La jornada, que ha aplegat els diferents moviments socials que en els darrers mesos han convocat mobilitzacions en favor del poble palestí i contra el genocidi a Gaza, comptarà amb diversos parlaments, concerts, lectura de relats d’Eduardo Galiano sobre l’esport, un torneig de futbol 3x3 per als més petits i un dinar popular, entre d’altres activitats. Hi participaran, entre d'altres, Lurdes Barba, Oleguer Preses, Toni Padilla, Josep Julien, Marc Sarrats o Martí Sales.
Luca Gervasoni, portaveu d’Act x Palestine, ha insistit en la necessitat d’omplir l’Estadi Olímpic i ha agraït que, després d’uns inicis “complicats”, la Federació Catalana de Futbol i les diferents administracions implicades hagin “remat en la mateixa direcció” per fer possible un partit de futbol que va molt més enllà de l’esport.
En aquest sentit, Gervasoni ha reivindicat la tradició d’unir lluites socials i esport com es va fer durant l’apartheid a Sud-àfrica o a Catalunya, organitzant el 1936 les Olímpiades Populars en contraposició al Jocs Olímpics organitzats a Berlín per l’alemanya nazi. “Nosaltres el que volem reivindicar és aquesta Barcelona popular que convoqui i ompli l’Estadi Olímpic el 18 de novembre”, ha afegit.
A poc més d’una setmana del partit, ja s’han venut prop de 18.000 entrades, el que demostra, segons els organitzadors, la voluntat de la ciutadania per participar en una festa de solidaritat i escalf vers el poble palestí. Amb tot, ha reconegut que omplir l'estadi és un repte complicat per l'hora del partit, a les 18:30, i perquè és un dia feiner.
Els organitzadors assenyalen que en una Gaza desgastada i en una Cisjordània on es produeixen “tot tipus de violències”, pel poble palestí poder seguir en directe el partit els farà arribar un missatge d’esperança i solidaritat. Aquí, recorden que l’Estadi Olímpic està acollint els partits del Barça amb el "simbolisme" que això comporta.
Tot i que la llista oficial es farà pública aquest dilluns, Gervasoni ha avançat que jugadors de primer nivell han mostrat la seva predisposició a jugar el partit i que el seleccionador català Gerard López podrà conformar un equip “potent”.
La recaptació del partit i tots els beneficis de la campanya Act x Palestine es destinaran íntegrament a donar una resposta a les necessitats del poble palestínsota tres eixos: ajuda humanitària i reconstrucció a Gaza, justícia i fi de la impunitat, i cultura com a resistència.
