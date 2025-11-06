A tres setmanes del judici
Oriol Pujol veu “vergonyós” haver tingut diners a Andorra i afirma que, per al seu pare, podria ser “bastant greu” haver d’acudir físicament al judici
Jordi Pujol al·lega que té "marcadors d’Alzheimer" perquè el tribunal valori si pot ser jutjat
Carlota Camps
Després de 13 anys de silenci, Oriol Pujol, exsecretari general de Convergència i fill de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol, s’ha pronunciat sobre el judici que la seva família haurà d’afrontar a partir del 24 de novembre a l’Audiència Nacional. En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha reconegut que és "vergonyós" haver tingut diners a Andorra, un fet que ha confessat que ell va conèixer el 1992, però s’ha mostrat convençut que el procés "anirà bé" i que acabarà amb una "absolució". La Fiscalia demana nou anys de presó per a l’expresident i entre vuit i vint-i-nou per als seus set fills.
El cinquè fill de l’expresident també s’ha pronunciat sobre l’estat de salut del seu pare i ha reclamat al tribunal que el deixi declarar des de casa seva, a Barcelona, per videoconferència, per estalviar-li el desplaçament a Madrid. "Ell té ganes d’anar-hi, però el cos no l’aguanta. Pot ser bastant mortal —ha dit això com a expressió però també una mica literal—", ha afirmat.
La defensa de l’expresident va sol·licitar fa uns dies que la seva compareixença i declaració en el judici es poguessin fer per via telemàtica. Però no només això: com va avançar dimecres El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, els advocats de Pujol també van reclamar que els metges forenses l’examinessin per "avaluar el seu deteriorament cognitiu" i determinar la seva "capacitat o incapacitat", per "demència sobrevinguda", d’"autodefensa" en el judici. El document al·legava que l’exlíder de Convergència compta amb "marcadors d’Alzheimer a la sang" i una "severa alteració de la memòria verbal [...] que el porta a confondre fets i persones".
En la mateixa entrevista, el seu fill ha reconegut que té "problema de parla" i que "li costa recordar noms dels fills o dels nets", però ha assegurat que això no significa que sigui "un home inservible o que sigui necessari inhabilitar-lo". "El cos està castigat, feble, fràgil, arrossega dolors, incomoditat i escoliosi", ha afegit. Tot i això, ha afirmat que vol defensar-se davant del tribunal i ha sostingut que el procés judicial ha volgut acabar políticament amb el seu pare i que des de Catalunya també s’ha produït un "procés de ridiculització". Així mateix, ha afirmat que la prova incriminatòria és "molt feble" i que les "anomalies" comeses durant el procés han sigut "bestials".
Onze anys després de la confessió dels diners a Andorra, Oriol Pujol s’ha mostrat convençut que "Catalunya ha acabat entenent" el seu pare, perquè diu que s’ha vist que darrere de les acusacions hi havia una "direcció política" per obtenir el seu "cap". "Quan anava bé Catalunya? Quan va començar a anar malament? La Catalunya que anava bé era la de Pujol. Veig voluntat de recuperar-la", ha afirmat, mentre ha agraït a l’actual president de la Generalitat, Salvador Illa, haver inclòs el seu pare en la ronda de reunions amb els seus antecessors. "Té un alt sentit de la institució", ha rematat.
