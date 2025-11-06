Salut
En marxa l'acord entre Catalunya i França per millorar l'atenció a emergències transfrontereres
Es poden activar les ambulàncies que requereixi l’incident, a banda i banda de la frontera
Laura Teixidor
El Govern ha signat aquest dijous un acord amb l’Agence régionale de santé Occitanie a Perpinyà per millorar la resposta a l’emergència mèdica entre Catalunya i França. L’acord permet la intervenció i la coordinació transfronterera dels dispositius assistencials d’emergència extrahospitalària del SEM i del SAMU a banda i banda de la frontera.
En aquest sentit, l’acord obre la porta al fet que les unitats assistencials del SEM puguin actuar en territori francès, i que els equips del SAMU ho facin en territori català, garantint una resposta coordinada entre ambdues institucions. A més, facilita l’activació del recurs més adient per a cada incident, al marge del lloc on s’hagi produït l’alerta.
Comunicació directa
A fi de garantir aquesta coordinació, l’acord incorpora diversos annexos tècnics que detallen la cartografia dels serveis d’assistència mèdica d’emergència a banda i banda de la frontera. Aquests documents també inclouen una descripció dels recursos disponibles tant a Catalunya com a França -ambulàncies, helicòpters medicalitzats i hospitals de referència-, amb l’objectiu de disposar d’una visió compartida i actualitzada dels mitjans assistencials operatius.
L’acord també preveu la formació conjunta dels equips sanitaris i la creació d’un canal de comunicació directa per compartir informació clínica i operativa de manera immediata.
Gestió compartida
En el moment que es produeixi una emergència en una zona fronterera, l’alerta es gestionarà des del país on s’hagi produït l’incident. Tot seguit, ambdues institucions establiran una comunicació bidireccional a través de la Central de Coordinació Sanitària del SEM i el Centre Regulador del SAMU, des d’on es coordina la resposta sanitària a l'emergència. A continuació, activaran els recursos més adients per garantir una resposta ràpida i eficient. D’aquesta manera, l’equip assistencial més proper podrà desplaçar-se fins al lloc de l’incident, amb independència del territori on s’hagi produït. Finalment, el país d’origen on s’ha produït l’alerta determinarà el centre sanitari de destinació de les persones afectades.
Aquesta col·laboració, que s’estén al llarg de tota la frontera entre Catalunya i França, inclou tres departaments francesos: els Pirineus Orientals, l’Arieja i l’Alta Garona. A Catalunya implica a les Regions Sanitàries d’Alt Pirineu i Girona, amb especial rellevància a la Cerdanya, on els equips del SEM i del SAMU comparteixen base operativa a l’Hospital Transfronterer de la Cerdanya.
L’acord, que té una durada de quatre anys prorrogables, inclou la creació d’una comissió de seguiment que vetllarà pel seu correcte funcionament i impulsarà millores tècniques i organitzatives, un fet que revertirà en una millora de l’atenció sanitària a la ciutadania.
