Protecció Civil enviarà un missatge ES-Alert per la previsió de pluges torrencials

Diverses persones sota la pluja, en una imatge d'arxiu.

Diverses persones sota la pluja, en una imatge d'arxiu.

Protecció Civil ha enviat aquest dimecres a la nit un missatge ES-Alert per la previsió de pluges torrencials a bona part de Catalunya. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, en una compareixença en què ha demanat "màxima precaució" davant d'un episodi de grau 4 sobre 6 en què es poden acumular entre 40 i 60 litres d'aigua per metre quadrat en mitja hora. Les pluges seran intenses però es mouran amb rapidesa, entrant per la zona sud de matinada i ascendint fins a les comarques gironines ja cap al migdia. Parlon ha alertat, sobretot, que cal tenir prudència a les primeres hores del dia a la zona sud del país, quan els desplaçaments matinals coincidiran amb les tempestes fortes.

L'avís estarà actiu des de les 6 del matí fins a les 12 del migdia. A la tarda, s'espera que la intensitat es redueixi. A partir de les 6 de la tarda, es preveu que les precipitacions parin.

Santa Eulària des Riu acull el XII Fòrum Turisme Eivissa, centrat en els beneficis i desafiaments del turisme local

Protecció Civil enviarà un missatge ES-Alert per la previsió de pluges torrencials

Neixen tres cries de llop entre l'Empordà i la Garrotxa: és la primera reproducció a Catalunya gairebé 100 anys després

La realitat dels autònoms davant la jornada de 37,5 hores: “Treballo 14 hores al dia i encara em falta temps”

EN IMATGES | Detectada la primera llopada a Catalunya en 100 anys: neixen tres cadells de llop a l'Alt Empordà

Les famílies dels alumnes de l'escola de Palau de Santa Eulàlia denuncien el tancament "injustificat" del centre

La Generalitat detecta desenes de treballadors turcs 'sense papers' a les obres del Camp Nou

Denuncien penalment un camioner implicat en un accident a l'AP-7 i que va donar positiu en cocaïna

