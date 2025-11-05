Protecció Civil enviarà un missatge ES-Alert per la previsió de pluges torrencials
Protecció Civil ha enviat aquest dimecres a la nit un missatge ES-Alert per la previsió de pluges torrencials a bona part de Catalunya. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, en una compareixença en què ha demanat "màxima precaució" davant d'un episodi de grau 4 sobre 6 en què es poden acumular entre 40 i 60 litres d'aigua per metre quadrat en mitja hora. Les pluges seran intenses però es mouran amb rapidesa, entrant per la zona sud de matinada i ascendint fins a les comarques gironines ja cap al migdia. Parlon ha alertat, sobretot, que cal tenir prudència a les primeres hores del dia a la zona sud del país, quan els desplaçaments matinals coincidiran amb les tempestes fortes.
L'avís estarà actiu des de les 6 del matí fins a les 12 del migdia. A la tarda, s'espera que la intensitat es redueixi. A partir de les 6 de la tarda, es preveu que les precipitacions parin.
