Jordi Pujol al·lega que té "marcadors d’Alzheimer" perquè el tribunal valori si pot ser jutjat
L’excap del Govern proposa a l’Audiència Nacional declarar per videoconferència des de casa seva si no accepta la seva petició
J. G. Albalat | Carlota Camps
El pròxim 24 de novembre està previst que comenci a l’Audiència Nacional el judici contra Jordi Pujol i els seus fills. La defensa de l’expresident de la Generalitat no només ha sol·licitat al tribunal que, a causa dels seus 95 anys i del seu estat de salut, se li permeti comparèixer i declarar a la vista per via telemàtica des de la seva residència a Barcelona, sinó que va més enllà, i ha requerit que els metges forenses l’examinin per “avaluar el seu deteriorament cognitiu” i determinar la seva “capacitat o incapacitat”, per “demència sobrevinguda”, d’“autodefensa” en el judici, segons ha pogut saber El Periódico, diari del mateix grup editorial que EMPORDÀ. En el supòsit que els facultatius i els jutges consideressin que està incapacitat, s’hauria d’arxivar el procés, igual que va passar el 2021 amb la seva esposa, Marta Ferrusola, tot i que en aquella ocasió els seus advocats van sol·licitar directament la seva exoneració. L’Audiència ja ha admès la petició d’avaluar el seu estat de salut.
Per aquest motiu, els advocats de l’expresident consideren necessari que una clínica forense "avaluï" deteriorament cognitiu i determini si aquest limita “la comprensió de continguts complexos i la seva capacitat per comprendre l’acusació formulada, comunicar eficaçment i afrontar el judici amb garanties”. Els advocats de Pujol fan referència a una sentència del Tribunal Suprem per justificar que una demència sobrevinguda impossibilita un acusat d’arribar a judici “amb garanties”, com recull l’article 383 de la Llei d’Enjudiciament Criminal. En el cas del dirigent català, si els forenses certifiquessin l’estat de salut que descriu la seva defensa, podria no arribar a ser jutjat.
El cas de Marta Ferrusola
La petició de la defensa de Pujol és lleugerament diferent de la que va presentar la seva esposa fa uns anys. Marta Ferrusola, que va morir el juliol del 2024, va ser exonerada d’aquest cas per l’Alzheimer que patia. Els seus advocats van al·legar a finals de gener del 2021 que no podia declarar a causa de la seva malaltia —diagnosticada el 2018— i de les seqüeles d’una forta caiguda a casa seva, a Queralbs, uns mesos abans de presentar l’escrit.
La seva defensa va argumentar que patia una “demència sobrevinguda”, que feia que no fos capaç de reconèixer “de manera consistent els familiars pròxims” ni d’articular frases “de contingut coherent”. Després de ser analitzada per una forense de l’Audiència Nacional, es va determinar que patia un “deteriorament cognitiu tipus Alzheimer moderadament greu de cinc anys d’evolució” i que no reunia “les condicions psíquiques mínimes necessàries per prestar declaració”.
Dependència funcional
Segons els seus advocats, Pujol té reconegut un grau de discapacitat del 75%, cosa que, segons la llei, suposa una “gran dependència”. Un dels informes mèdics aportats per la defensa destaca que l’expresident presenta una “severa dependència funcional per a activitats bàsiques”, una “marxa molt inestable” i una “mobilitat reduïda”. Aquests són alguns dels aspectes que, segons la seva defensa, aconsellarien el seguiment telemàtic del judici, per evitar el seu desplaçament a Madrid i haver de pernoctar fora del seu domicili.
L’escrit també afegeix altres patologies, com ara discopatia (deteriorament o desgast dels discos intervertebrals), escoliosi (curvatura de la columna vertebral), poliartropatia degenerativa (afecció que afecta múltiples articulacions, causada pel desgast progressiu del cartílag) i una úlcera sacra per pressió.
L’edat de Pujol, el conjunt de patologies que presenta, el seu grau de dependència “i les dificultats que per a un home ancià suposa el desplaçament d’una ciutat a una altra” constitueixen, segons precisen els seus advocats, una “condició particularment feixuga o perjudicial” que habilitaria el tribunal de l’Audiència Nacional a acordar que la seva declaració en el judici, que començarà en menys de 20 dies, es faci per videoconferència, en cas que es consideri que es troba en condicions de defensar-se i afrontar el judici.
