Estadística de població
Catalunya supera els 3.000 centenaris, el 83% dels quals són dones
La població catalana guanya més de 41.000 habitants en el primer semestre de l’any, fins a situar-se en 8.154.627 habitants
Patricia Martín
El nombre de centenaris ha superat a Catalunya la barrera dels 3.000. En concret, 3.051 persones van superar els 100 anys en els primers sis mesos del 2025, 196 més que l’1 de juliol del 2024, cosa que representa un creixement de gairebé el 7%, segons les dades provisionals de població corresponents al primer semestre de l’any publicades aquest dimarts per Idescat.
D’aquests, 2.549 són dones (el 83,5%) i 502 homes (16,5%), cosa que demostra, de nou, que les dones són més longeves, ja que entre els majors de 65 anys, la població femenina a Espanya supera en gairebé un 30% la masculina.
Però els uns i els altres viuen cada vegada més anys, cosa que ha provocat que a tot el país el nombre de centenaris arribés el 2024 a un màxim històric: gairebé 16.000 persones, dels quals més de 3.000 viuen a Catalunya, segons l’Idescat.
Més de 8 milions
L’estadística catalana publicada aquest dimarts indica, a més, que la població de Catalunya a 1 de juliol es va situar en 8.154.627 habitants, després de créixer en 41.137 persones durant el primer semestre de l’any. En termes interanuals, respecte a l’1 de juliol del 2024, el creixement és de 87.173 habitants (1,1%).
Per grans grups d’edat, durant els primers sis mesos de l’any 2025, el grup de 0 a 15 anys va disminuir (10.869 persones menys), perquè cada vegada hi ha menys naixements. En canvi, va augmentar la població de 16 a 64 anys (35.375) i la de 65 anys o més (16.631). En relació amb l’any anterior i en termes relatius, la població de 0 a 15 anys va disminuir un 1,9%, mentre que la de 16 a 64 anys va augmentar un 1,4% i la de 65 anys o més, un 2,3%.
Per províncies, la població va augmentar en les quatre en el primer semestre. En relació amb l’any anterior i en termes relatius, on més va augmentar la població és a Tarragona i a Lleida, amb un creixement interanual del 2,2% i de l’1,4%, respectivament.
