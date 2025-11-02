Com seria viure a 50 graus a Barcelona?
La capital realitzarà un simulacre de calor que durarà més d'un dia
ACN
El simulacre de calor de Barcelona a 50 graus es farà el primer trimestre del 2027 i durarà més d'un dia. Així ho ha detallat la primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, en declaracions a l'ACN. Bonet ha explicat que fins a finals del 2026 es farà un diagnòstic de la situació i una planificació del simulacre, i el primer trimestre del 2027 es farà l'exercici que recollirà dos tests, un per simular quin seria l'impacte dels efectes de la temperatura sobre el terreny i l'altre per coordinar els serveis municipals. Barcelona explicarà el simulacre de calor precisament a la cimera C40 d'alcaldes que se celebra a Rio de Janeiro (Brasil) del 3 al 5 de novembre, on participarà Bonet, i que és a les portes de la COP30.
De moment, el consistori té clar que el simulacre es farà el primer trimestre del 2027, que durarà necessàriament més d'un dia i que es farà en "espais" determinats de la ciutat, encara per concretar, més que no pas barris sencers. "El que busquem no és una resposta a nivell de ciutat sinó assajar i treure conclusions", ha indicat. També s'espera que les conclusions serveixin per actualitzar els protocols davant d'episodis de calor extrema.
Diagnosi i mobilització d'actors "clau"
Segons Bonet, el diagnòstic que es farà durant tot l'any 2026 comporta conèixer "amb detall" aspectes com ara "com aguantarien les infraestructures" però també mobilitzar els sectors clau i coordinar els serveis implicats en una situació d'aquestes característiques. Es recopilarà informació per saber "com actuar, què ha de fer cadascú arribat el moment".
En aquesta diagnosi inicial és "clau" la projecció climàtica, i per això es reclamarà la col·laboració del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) per treballar les projeccions climàtiques dels pròxims anys i veure, d'una banda, "en quins escenaris es podria arribar a episodis de 50 graus", i de l'altra, quina és la "sensació tèrmica" arribat un episodi així. Això ha d'ajudar a elaborar "respostes" i "accions" per combatre la crisi.
Un altre punt que ha de determinar la diagnosi és la resposta de les "infraestructures crítiques", com ara el paviment, la il·luminació, les vies del metro o les instal·lacions elèctriques.
Alhora, aquesta primera fase ha de servir per "mobilitzar tots els actors que són clau", que van des de les escoles fins als hospitals passant pels serveis municipals, els operadors de transport, les empreses de subministrament de serveis o les entitats veïnals.
Execució del simulacre
Un cop feta la diagnosi serà el moment d'executar el simulacre, el primer trimestre del 2027. L'episodi, ha concretat Bonet, durarà "més d'un dia" si bé l'Ajuntament encara ha de determinar si seran dos, tres o quatre, per exemple. L'experiment es dividirà en dues parts, una que testarà la situació sobre el terreny, tot recreant en espais concrets de la ciutat encara per determinar els "efectes" d'un episodi de temperatura extrema, "que no vol dir apujar la temperatura, sinó que vol dir recrear els efectes, què passaria amb la salut, els desmais, etcètera".
D'aquesta manera es tracta de preveure la reacció, amb l'activació de refugis climàtics a escoles o equipaments municipals, repartint aigua o ventiladors "o tot allò que la diagnosi prèvia haurà vist que és necessari". A més, es treballarà en l'escenari de circumstàncies "absolutament adverses", com ara la fallada de sistemes elèctrics o de telecomunicacions.
Pel que fa a la segona part del simulacre, servirà per posar a prova la coordinació dels serveis implicats, el "gabinet de crisi", que implicaria els serveis municipals, els d'emergències, els de salut, els operadors de serveis, Protecció Civil i la resta d'actors claus en un episodi d'aquestes característiques.
La cimera d'alcaldes de la setmana vinent a Rio de Janeiro, al Brasil, comptarà amb la participació de ciutats com Barcelona, Londres o París, i es compartiran plans d'acció per donar resposta a la crisi climàtica. Bonet es mostra convençuda que cal actuar "amb més responsabilitat" en un moment en què "el negacionisme climàtic s'està fent fort al món".
