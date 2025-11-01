Gestió forestal
Eliminar arbres a prop de la població i recuperar pastures: l'estratègia del Govern d'Illa per als boscos de Catalunya
El pla per aclarir masses forestals i recuperar prats és prioritari per a la Generalitat i es començarà a desplegar durant els pròxims mesos
Ferit de mort el Roure dels Capellans, un dels arbres més monumentals de l'Empordà
Quan el president de la Generalitat, Salvador Illa, adverteix que hi ha "massa bosc" i proclama que és necessari "decréixer en massa forestal", ho fa per cridar l’atenció i posar el focus sobre un tema que és "urgent" a l’agenda del seu Govern. L’Executiu català ja ha aclarit que en cap cas es planteja arrasar boscos, sinó reduir la quantitat d’arbres, sobretot en zones pròximes a les vivendes i les urbanitzacions, obrint franges de seguretat. A més, es proposa també eliminar arbredes en zones concretes i generar prats i oberts que facilitin el treball dels bombers i promoguin la biodiversitat.
¿Però d’on surt aquest pla que Illa interpreta com a prioritari i com s’abordarà durant els pròxims mesos? El diagnòstic del president, segons expliquen fonts pròximes, parteix d’un fet: a Catalunya, avui, hi ha més massa forestal (jove i densa) que mai. L’expansió ha sigut conseqüència de l’abandonament agrícola i la pèrdua de processos ecològics naturals com els incendis (gairebé tots s’han apagat) i l’herbivorisme. Però aquesta acumulació d’arbres comporta un risc evident quan és a prop de zones habitades.
Els estius recents han sigut una advertència clara. L’augment de les temperatures, les sequeres i la continuïtat del bosc contribueixen que els incendis siguin més difícils d’apagar i més perillosos per a les persones. A Catalunya, aquest estiu només dos grans focs van calcinar més de 7.000 hectàrees i van provocar tres morts. A la resta d’Espanya, la situació va ser encara pitjor. Davant d’aquest panorama, el Govern ha decidit abordar la qüestió des de diversos fronts.
Reunions constants
En els últims mesos s’han multiplicat les reunions entre bombers, tècnics forestals, alcaldes i experts. La idea és que el debat sobre els boscos formi part de l’estratègia mediambiental i de seguretat de la Generalitat. Per aquesta raó Illa ha convertit la necessitat de gestió forestal, juntament amb la lluita contra les sequeres, en un assumpte central del seu discurs climàtic.
En aquests moments, diverses conselleries (sobretot Territori, Agricultura i Interior) treballen conjuntament per agilitzar les accions que han de començar a executar-se durant els pròxims mesos. El repte és no deixar de prioritzar aquestes polítiques durant l’hivern, igual com les infraestructures per disposar de més aigua, que es pretenen accelerar ara, amb els embassaments plens.
El president, durant les últimes setmanes, a més d’envoltar-se d’experts en matèria forestal, s’ha dedicat a conèixer de primera mà els problemes dels municipis a l’hora d’afrontar la gestió forestal. En algunes de les visites, s’ha trobat amb alcaldes que li han explicat les dificultats amb què xoquen quan intenten realitzar les franges de seguretat o obrir tallafocs perimetrals.
En alguns casos, traves administratives o directament protestes veïnals de grups ecologistes compliquen les tasques. Illa recorda perfectament de la seva època com a alcalde de la Roca del Vallès manifestacions en contra de talar arbres a prop dels municipis i ja ha reclamat desplegar mesures perquè els ajuntaments tinguin capacitat per avançar en matèria de gestió forestal.
Acord de Govern
La recepta d’Illa, basada en part en la seva sensibilitat local, inclou una partida pressupostària de 75 milions per crear franges de proteccióal voltant de pobles i urbanitzacions durant els pròxims cinc anys així com un fons de dos milions d’euros perquè els consistoris puguin redactar plans de prevenció d’incendis. D’aquesta manera, es passarà d’invertir 1,5 milions a 15 milions anuals en aquesta qüestió.
A més de la reducció de combustible a prop de les cases, un altre dels eixos d’aquesta estratègia és recuperar espais oberts. La Generalitat ha anunciat un pla que va avançar fa mesos aquest diari per actuar en enclavaments concrets com el cap de Creus, el Montseny, el massís del Garraf o la serra de Llaberia. Allà predominen pinedes joves de pi blanc, arbres amb gran capacitat de regeneració que formen masses molt denses i vulnerables. L’objectiu és aclarir part d’aquestes zones per disminuir el risc de foc i, alhora, afavorir la tornada de matolls i pastures.
La intenció és unir els interessos dels bombers per extingir hipotètics incendis i alhora fomentar la biodiversitat típica d’hàbitats oberts, molt delmada durant les últimes dècades per l’avanç imparable dels boscos. Per mantenir aquestes àrees de prats, es potenciarà la presència de ramats a les zones escollides.
