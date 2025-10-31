Seguretat viària
Trànsit demana 0,0 d'alcohol i drogues per evitar una Castanyada tràgica com el Carnaval
Es preveu la sortida de 460.000 vehicles de l'àrea de Barcelona per Tots Sants
EFE
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha demanat que durant aquest cap de setmana, en què se celebra la Castanyada, no es consumeixi alcohol i drogues si s'ha de conduir, per evitar una "experiència tràgica i traumàtica" com la del passat carnestoltes, en què van morir set persones en accident en una nit.
En declaracions als periodistes, el director de l'SCT, Ramon Lamiel, ha recordat que el 40 % dels conductors que van morir en accident de trànsit l'any passat a Catalunya havien consumit alcohol, drogues o psicofàrmacs, de manera que ha insistit en la importància que durant la festa de la Castanyada no es consumeixi ni alcohol ni drogues si s'ha de conduir.
Lamiel ha ressaltat que durant la nit de carnaval del passat mes de març van morir set persones -en van ser vuit si se suma una altra víctima durant la tarda-, de manera que ha demanat que en aquesta Castanyada, amb motiu del cap de setmana de Tots Sants, s'extremi la precaució i es garanteixi el 0,0 d'alcohol i drogues al volant per evitar una altra "experiència tràgica i traumàtica".
Per aquest motiu, els Mossos d'Esquadra desplegaran més d'un centenar de controls d'alcohol i drogues en punts d'afluència d'oci nocturn, als quals se sumaran altres dispositius semblants a càrrec de les policies locals de tot Catalunya.
Segons les dades de Trànsit, en els controls aleatoris d'alcoholèmia -amb base a 12.000 proves durant dos mesos-, l'1 % acostuma a donar positiu, si bé quan s'analitzen les dades dels conductors que han participat en un accident mortal o amb ferits greus el percentatge puja al 6 %. "No s'ha de beure alcohol ni consumir drogues si s'ha de conduir", ha insistit Lamiel.
Alta mobilitat per Tots Sants
Aquest divendres Trànsit inicia també una campanya que finalitzarà diumenge per la previsió d'una alta mobilitat a les carreteres. En concret, segons informa l'SCT, entre les 15 hores d'aquest divendres i les 15 hores de dissabte s'estima que sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 460.000 vehicles, i que entre les 12:00 hores i les 24:00 hores del diumenge en tornin uns 230.000.
Els Mossos i les Policies Locals desplegaran controls per tot el territori, tant en vies interurbanes com urbanes, i el SCT adoptarà mesures especials de circulació, ordenació i regulació del trànsit amb carrils addicionals o en sentit contrari a l'habitual per a garantir la fluïdesa de la mobilitat.
Així, l'AP-7 tindran carrils contraris a l'habitual durant el diumenge per a facilitar l'operació de retorn del cap de setmana, en concret, de Sant Celoni a Montornès del Vallès (Vallès Oriental), i un altre a l'AP-7 sud/B-23, de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) a Molins de Rei (Baix Llobregat).
- Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: 'La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències
- Ferit de mort el Roure dels Capellans, un dels arbres més monumentals de l'Empordà
- Mor Quimet Pairó, el maître que servia Dalí i Josep Pla al celler de ca la Teta de Figueres
- Qualifiquen d''excel·lent' l'atenció a les persones ingressades a l'Hospital de Figueres
- Jordi Masquef, alcalde de Figueres: “Hi ha pobles que són arcàdies felices, aïllats dels problemes dels veïns”
- La CUP i una entitat denuncien un 'pelotazo' immobiliari amb l'estació de tren de Figueres
- El Roses City protagonitza el resultat sorpresa de la jornada
- El Vermut de Llucià Ferrer' visita Figueres per Tots Sants acompanyat de Jordi Roca, Carles Porta i La Riota