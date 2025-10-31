Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Catalunya

El metge de Pujol veu “més que raonable” que es valori el seu estat de salut per afrontar el judici

L'Audiència Nacional valorarà el seu estat de salut de cara al judici que arrenca el 24 de novembre

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol.

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol. / Alberto Paredes - Europa Press

Europa Press

Barcelona

El metge personal de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, el doctor Jaume Padrós, ha assegurat que és "més que raonable" que s'avaluï el seu estat de salut per valorar si és apte per afrontar el judici previst per al pròxim 24 de novembre.

Ho ha dit en una entrevista de la Ser Catalunya aquest divendres, després que El País hagi publicat que la defensa de l'expresident ha sol·licitat a l'Audiència Nacional avaluar el seu estat de salut i que declari per videoconferència.

L'Audiència Nacional ha ordenat a la clínica mèdicoforense d'aquest alt tribunal que practiqui un reconeixement a l'expresident, de 95 anys, amb la finalitat de determinar si està en condicions d'assistir a la vista, segons han explicat fonts jurídiques a Europa Press.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: 'La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències
  2. Ferit de mort el Roure dels Capellans, un dels arbres més monumentals de l'Empordà
  3. Mor Quimet Pairó, el maître que servia Dalí i Josep Pla al celler de ca la Teta de Figueres
  4. Qualifiquen d''excel·lent' l'atenció a les persones ingressades a l'Hospital de Figueres
  5. Jordi Masquef, alcalde de Figueres: “Hi ha pobles que són arcàdies felices, aïllats dels problemes dels veïns”
  6. La CUP i una entitat denuncien un 'pelotazo' immobiliari amb l'estació de tren de Figueres
  7. El Roses City protagonitza el resultat sorpresa de la jornada
  8. El Vermut de Llucià Ferrer' visita Figueres per Tots Sants acompanyat de Jordi Roca, Carles Porta i La Riota

Realitzen el primer trasplantament en un porc de ronyons modificats amb organoides renals humans

Realitzen el primer trasplantament en un porc de ronyons modificats amb organoides renals humans

El metge de Pujol veu “més que raonable” que es valori el seu estat de salut per afrontar el judici

El metge de Pujol veu “més que raonable” que es valori el seu estat de salut per afrontar el judici

Catalunya crea un 'hub' per construir edificis amb la fusta obtinguda després de la gestió forestal

Catalunya crea un 'hub' per construir edificis amb la fusta obtinguda després de la gestió forestal

Paneque, des de l'Escala: “El català ens permet donar la benvinguda a qui arriba a Catalunya des de la nostra manera de fer i de viure”

Paneque, des de l'Escala: “El català ens permet donar la benvinguda a qui arriba a Catalunya des de la nostra manera de fer i de viure”

L'Institut Ramon Muntaner de Figueres recorda el discurs d'Abdon Terradas en l'obertura del curs 1854-1855

L'Institut Ramon Muntaner de Figueres recorda el discurs d'Abdon Terradas en l'obertura del curs 1854-1855

Trànsit demana 0,0 d'alcohol i drogues per evitar una Castanyada tràgica com el Carnaval

Trànsit demana 0,0 d'alcohol i drogues per evitar una Castanyada tràgica com el Carnaval

Aquestes són les 10 sèries que no et pots perdre aquest novembre

Aquestes són les 10 sèries que no et pots perdre aquest novembre

Quins supermercats estaran oberts per Tots Sants a l'Alt Empordà?

Quins supermercats estaran oberts per Tots Sants a l'Alt Empordà?
Tracking Pixel Contents