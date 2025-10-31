Ramaderia
Agricultura estén la vacunació de la dermatosi nodular contagiosa a 22 comarques de Catalunya
La campanya donarà preferència als animals propers a la planta d'incineració de Térmens
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació obre la vacunació de bestiar boví per dermatosi nodular contagiosa (DNC) a noves zones de Catalunya per cobrir 22 comarques i un cens de 370.000 animals. Es tracta de zones de la Catalunya Central, el Pirineu i l'Aran, així com algunes comarques de Barcelona, Lleida i el Penedès. També es vacunaran els animals de tres comarques aragoneses. A més, la vacunació tindrà zones preferents pel risc detectat de contagi. Es tracta de les granges que hi ha en un radi de 5 km de la planta de destrucció de cadàvers de Térmens (Noguera) i també al voltant d'escorxadors de boví.
El Departament d'Agricultura ha establert una nova zona de restricció addicional per la dermatosi nodular contagiosa on s'aplicarà la vacunació del bestiar per evitar el contagi de la malaltia. Això divideix la campanya de vacunació a Catalunya en dues zones.
Per un costat hi ha l'àrea corresponent on s'han declarat casos de la malaltia, a l'Alt Empordà i al Gironès. Per altra banda, la campanya s'obrirà ara a la Zona I, de restricció addicional, i que permetrà cobrir un cens de 370.000 animals.
Es tracta de la totalitat de comarques com la Vall d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Noguera, Alt Urgell, Solsonès, Pla d’Urgell, Segarra, Bages, Moianès, Anoia, Vallès Occidental, Barcelonès, Baix Llobregat, Alt Penedès i Garraf, i parcialment altres com Cerdanya, Berguedà, Osona, Vallès Oriental, Maresme i Segrià.
La vacunació s'anirà desplegant en funció dels criteris epidemiològics i de gestió del cens. D'aquesta manera, el Govern ha detallat que es donarà prioritat a les explotacions amb animals de reproducció de llet i de carn. Després, es farà en explotacions d'engreix on no hi ha reproductores.
A més, es donarà prioritat a la vacunació per a les explotacions que es trobin dins d'un radi de 5 quilòmetres al voltant de la planta de destrucció de cadàvers de SECANIM, a Térmens. També es donarà preferència a les granges que hi hagi en un radi de 5 km al voltant dels escorxadors de boví que hi ha en la zona de restricció addicional per la intensitat de moviments d'animals vius que hi ha.
La vacunació s’efectuarà simultàniament a totes les comarques segons la priorització marcada comprenent dos cinturons, el primer cinturó (Vall d'Aran, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Solsonès, Berguedà, Bages, Vallès Occidental i Barcelonès) i el segon cinturó (Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Noguera, Segrià, Pla d’Urgell, Segarra, Anoia, Baix Llobregat, Alt Penedès i Garraf).
Per garantir una cobertura àgil i completa, el Departament ha ampliat els equips veterinaris de camp i ha reforçat la coordinació logística amb les Oficines Comarcals del DARP. Els Serveis Veterinaris Oficials supervisaran la traçabilitat de totes les dosis i la correcta aplicació de la vacuna en cada explotació.
