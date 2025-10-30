Comunicació
Investigats nou directius de TV3 i Catalunya Ràdio per presumptes sobresous
Els alts càrrecs hauran de comparèixer al jutjat els mesos d’abril i maig de l’any vinent.
J. G. Albalat
La jutgessa de Sant Feliu de Llobregat que investiga els sous dels directius de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), l’ens públic que gestiona TV3 i Catalunya Ràdio, en l’etapa anterior, ha citat a declarar per als mesos d’abril i maig de l’any vinent nou dels seus directius. Entre les persones que hauran de comparèixer al jutjat per donar explicacions sobre aquests presumptes sobresous hi ha set membres de l’actual consell de govern, a més del director de La Marató i un altre alt càrrec, segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat El Periódico, del mateix grup que aquest diari.
El Jutjat d’Instrucció número 1 de Sant Feliu de Llobregat va obrir diligències el maig d’aquest any davant els indicis dels delictes de prevaricació i malversació, després d’acceptar la denúncia presentada per l’entitat Societat Civil Catalana (SCC) sobre la base d’un informe de la Sindicatura de Comptes que alertava que alguns alts càrrecs d’aquest ens públic presumptament havien percebut ingressos per sobre del límit legal entre els anys 2021 i 2022. En aquest sentit, la magistrada va requerir a la Sindicatura que aportés l’informe íntegre, amb els annexos inclosos, i va instar la CCMA a lliurar els contractes d’alta direcció d’aquell període i les resolucions de nomenament de la cúpula de l’entitat, així com les nòmines i el desglossament de les seves retribucions.
L’informe de la Sindicatura
La denúncia de SCC recollia aquest informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya en què s’alertava de les presumptes irregularitats en els sous d’alguns directius de l’entitat i de la Fundació La Marató de TV3, així com de “deficiències” en les bases de la convocatòria del procediment de selecció dels responsables de TV3 i Catalunya Ràdio, “pel que fa als mèrits objecte de valoració i a la comissió de valoració”.
En concret, la Sindicatura concloïa que la CCMA va abonar el 88% i el 120% de la retribució per objectius comercials a alguns directius, per sobre del límit del 25% establert a la llei de pressupostos de la Generalitat, i que el 2021 quatre d’ells van superar el sou d’un conseller, en contra del que estableix aquesta normativa. L’informe precisa que la retribució íntegra del director de la Fundació La Marató de TV3 l’any 2022 “va superar la retribució d’un secretari general, i no consta l’aprovació preceptiva per acord de govern”.
