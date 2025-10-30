Política
Les bases de Junts avalen la ruptura amb el PSOE amb un 87% dels vots en la consulta interna
Puigdemont reivindica el "compromís" del partit per prendre "decisions difícils" enmig de "demagògies i populismes"
Les bases de Junts han avalat la ruptura amb el PSOE. Un 86,98% de la militància que ha participat de la consulta interna ha votat a favor del trencament amb els socialistes, i ha certificat així la decisió que ja havia pres la cúpula del partit que presideix Carles Puigdemont. Un 10,22% ho ha fet en contra, i un 2,80% en blanc. La participació ha estat del 66,29%. Segons un comunicat d'aquest dijous a la tarda, un cop s'ha tancat el procés de votació. En un missatge a 'X' posterior, Puigdemont ha destacat el "compromís" de Junts a prendre "decisions difícils", que raregen -tal com ha afirmat- en un entorn dominat pel "relat fàcil de traç gruixut", la "demagògia sobre temes complexos" i el "populisme dels dos extrems".
La proposta aprovada dijous per l'executiva nacional de Junts implica suspendre les reunions mensuals que se celebraven a la taula de Suïssa i per no establir cap mena de negociació amb els socialistes, tampoc al Congrés.
Al missatge a 'X', Puigdemont ha remarcat que la participació, el debat intern que ha tingut Junts i el resultat de la consulta evidencien la fortalesa del partit. "Ens preocupa el país i ens preocupa la seva gent", ha subratllat l'expresident del Govern, que ha agraït a tots els afiliats que han votat per haver contribuït a aquesta "fortalesa" de l'organització.
La consulta telemàtica va arrencar dimecres a les 10 hores i ha tancat avui a les 18 hores. El cens era d'uns 6.300 militants -segons les dades de 2024-, que ha respost si "estan d'acord amb la proposta de la direcció de donar per finalitzat l'acord d’investidura amb el PSOE arran dels seus incompliments". Han pogut triar entre un 'sí', un 'no' o en blanc. Estava prevista una compareixença per part de la cúpula de la formació per valorar la decisió, però finalment no se n'ha convocat cap.
La proposta aprovada dijous per l'executiva nacional de Junts implica suspendre les reunions mensuals que se celebraven a la taula de Suïssa i per no establir cap mena de negociació amb els socialistes, tampoc al Congrés. En la seva intervenció, Puigdemont va advertir que "podran tenir poltrones", però a partir d'ara "no podran governar". La proposta de sotmetre-ho a votació de la militància va ser avalada aquest dimarts pel Consell Nacional, amb el 93,36% dels vots favorables.
El govern espanyol ha fet diversos moviments en els últims, com el comunicat conjunt amb el govern alemany per a estudiar l'oficialitat del català a la Unió Europea, un pas que no ha convençut el partit de Puigdemont. Tampoc no ho ha fet que el president espanyol, Pedro Sánchez, s'hagi obert aquest dimecres a desbloquejar la iniciativa de Junts contra la multireincidència al Congrés.
Des de Perpinyà, Puigdemont va justificar la ruptura de les relacions amb el PSOE pels "incompliments" dels acords assolits a Suïssa. Entre aquests, va citar la publicació de les balances fiscals; les xifres d'execució pressupostària; la presència de Catalunya en organismes internacionals on podria entrar; la desclassificació de documents relacionats amb els atemptats del 17-A a Barcelona i Cambrils; la "descongelació" de lleis sobre multireincidència i ocupacions residencials; l'aval a propietaris de pisos de lloguer; el traspàs dels secretaris i interventors municipals, o la capacitat que els ajuntaments puguin gastar els romanents de tresoreria.
Aquesta setmana, al ple del Congrés, els de Puigdemont han facilitat amb una abstenció la presa en consideració d'una proposició de llei del PP per modificar part de l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal, una de les reformes judicials del ministre Bolaños.
També es va abstenir -com PP i Vox- a una proposició de Llei per endurir les sancions als conductors que aparquen a places de discapacitats, i amb altres abstencions va permetre l'aprovació de diversos punts d'una moció del PP sobre immigració i multireincidència. Segons fonts de Junts, votaran el que considerin d'acord amb el seu programa electoral, sense cap mena de negociació o conversa amb els socialistes.
Les anteriors consultes
Des de Junts ja s'havia assenyalat que qualsevol decisió que passés per la ruptura de la relació amb el PSOE seria sotmesa a votació de la militància, com va passar en el seu moment amb l'Acord de Brussel·les que va permetre la investidura de Pedro Sánchez el 2023. En aquell moment, amb una participació del 67% de les bases, el 86,16% van votar a favor del pacte, mentre el 13,83% ho va fer en contra.
Una consulta similar va tenir lloc l'octubre del 2022, quan Junts va sotmetre a votació de les seves bases la sortida del Govern de Pere Aragonès després d'un intens debat intern. En aquell cas, el resultat va ser ajustat, amb el 55,73% a favor i el 42,39% en contra. Hi van participar un 79,18% dels militants.
