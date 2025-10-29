Actuació policial a Barcelona
Els Mossos salven una dona que es volia suïcidar i que va quedar penjada de la façana
Un sergent de la policia catalana va saltar tres metres per ajudar l’exparella de la dona, que la sostenia amb les mans perquè no caigués
Germán González
Els veïns del carrer Turó Blau al districte de Nou Barris es van aixecar de cop a primera hora del matí de dissabte passat 25 d’octubre. Una dona es va intentar suïcidar llançant-se pel balcó i es va quedar penjada de la façana. Una patrulla dels Mossos d’Esquadra que era a prop de la zona va ser la primera a arribar abans de les set del matí i va veure com la dona era aguantada pels braços per un home mentre estava suspesa al buit a més d’una dotzena de metres d’altura.
L’home que la subjectava, que va resultar ser la seva exparella, estava en una de les terrasses de l’àtic. Els agents van demanar l’assistència immediata dels bombers i de les ambulàncies del SEM mentre intentaven accedir als pisos pròxims on es trobava la parella, tant del mateix edifici com dels contigus.
Al lloc van acudir més patrulles, que van començar a trucar als timbres dels veïns per tenir un accés. Mentre alguns agents intentaven ajudar des de baix la parella, un sergent i un altre policia van accedir pel sobreàtic de l’edifici a la terrassa superior despertant els veïns.
Una vegada allà, el sergent va veure l’home que aguantava la dona a uns tres metres per sota d’ell i va sentir com cridava: "Em cau, em cau". Al no donar temps per desescalar i ajudar-lo, el sergent va decidir saltar uns tres metres i aterrar a la terrassa on es trobava la parella. El policia no es va fer cap lesió en caure i, ja al balcó, es va poder agafar amb una mà a la barana metàl·lica per sortir a l’exterior a rescatar la dona i traslladar-la a una zona segura.
Atenció hospitalària
Després d’assegurar que la dona quedava fora de perill, el sergent la va atendre i va tranquil·litzar l’home, que estava tremolant i en estat de xoc, per la qual cosa instintivament va reaccionar fent un petó a l’agent. Va ser llavors quan van arribar els serveis de bombers i sanitaris per atendre aquestes persones. La dona, que no presentava lesions aparents, va ser traslladada a l’hospital de la Vall d’Hebron per a una valoració psiquiàtrica.
Mentre el policia l’atenia, la dona, que pateix depressió, repetia "la meva vida és una merda" i afirmava que tenia molts problemes de parella i en general, a més d’avisar que no tenia "forces per pujar" a causa d’una lesió a l’esquena. Després de la seva declaració, els agents estudien la hipòtesi que la dona es volgués llançar però després se’n penedís, i per això lamentava les seves poques forces per pujar.
L’exparella de la dona va assegurar que de tant en tant es continuaven veient malgrat que no convivien. Els Mossos també van voler agrair l’ajuda dels veïns que els van facilitar l’entrada per poder rescatar la dona en una situació de greu emergència, que gairebé costa una vida.
