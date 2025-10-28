Ramaderia
L'oposició carrega contra el Govern per la "desídia" en gestió de la dermatosi i per la manca de prevenció
El Departament d'Agricultura defensa la seva actuació i recalca que hi ha vacunats el 66% d'animals
Barcelona
La majoria de grups a l'oposició han carregat contra el Govern per la "desídia" en la gestió de la dermatosi i per la manca de previsió. Des d'Esquerra han criticat que el Departament d'Agricultura "no ha fet cap autocrítica" ni ha parlat sobre les "deficiències" en la previsió i gestió. Des de Junts han tornat a demanar la dimissió del conseller i han qualificat la gestió que n'ha fet de "desídia". El Partit Popular ha recordat que la primera reunió que van fer va ser "un autèntic desastre"; i la CUP ha lamentat el "desgavell" que hi ha amb algunes dades com el nombre d'animals vacunats. El conseller, Òscar Ordeig, ha defensat la seva actuació i ha recalcat que ja hi ha vacunats el 66% de bovins dels tres radis d'afectació.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La CUP denuncia que la família de Pilar Rahola té pisos turístics il·legals a Cadaqués
- Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
- Sergio Clerigues, entrenador: “En trenta anys entrenant no havia vist mai res com el que ha fet Abderrahim Bouchikh”
- Desallotgen dues classes i la cuina de La Salle Figueres per una possible fuita de gas
- Nou pas endavant per al desdoblament del Cinturó de ronda de Figueres fins a Pont de Molins
- “Figueres, ciutat de merda”
- Jordi Masquef, alcalde de Figueres: “L’Alt Empordà no és una comarca qualsevol, necessita molta més atenció policial i judicial”
- La nova vida de Dani Alves als 42 anys, de futbolista a predicador en una església a Girona: 'S’ha de tenir fe, jo soc la prova d’això