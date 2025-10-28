Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ramaderia

L'oposició carrega contra el Govern per la "desídia" en gestió de la dermatosi i per la manca de prevenció

El Departament d'Agricultura defensa la seva actuació i recalca que hi ha vacunats el 66% d'animals

Vaques en una explotació lletera. / Xavier Pi

ACN

Barcelona

La majoria de grups a l'oposició han carregat contra el Govern per la "desídia" en la gestió de la dermatosi i per la manca de previsió. Des d'Esquerra han criticat que el Departament d'Agricultura "no ha fet cap autocrítica" ni ha parlat sobre les "deficiències" en la previsió i gestió. Des de Junts han tornat a demanar la dimissió del conseller i han qualificat la gestió que n'ha fet de "desídia". El Partit Popular ha recordat que la primera reunió que van fer va ser "un autèntic desastre"; i la CUP ha lamentat el "desgavell" que hi ha amb algunes dades com el nombre d'animals vacunats. El conseller, Òscar Ordeig, ha defensat la seva actuació i ha recalcat que ja hi ha vacunats el 66% de bovins dels tres radis d'afectació.

