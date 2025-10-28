Després de la reunió a Perpinyà
Junts descarta que es pugui reconduir la ruptura amb el PSOE amb una reunió entre Sánchez i Puigdemont
Jordi Turull rebutja una moció de censura i deixa en mans del president del Govern un hipotètic avanç electoral
Carlota Camps
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat aquest dimarts que la ruptura amb el PSOE és definitiva i ha descartat que una hipotètica reunió entre el líder de Junts, Carles Puigdemont i el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, pugui reconduir les coses. «El tema és que ja no ens els creiem», ha avisat el dirigent postconvergent en entrevistes a RAC1 i TV3 després que la direcció del partit decidís aquest dilluns a Perpinyà donar per trencat l’acord d’investidura firmat amb els socialistes fa dos anys.
No obstant, Turull ha evitat entrar a especular sobre una moció de censura instrumental i ha deixat en mans del cap de l’Executiu central la decisió sobre si ha d’avançar les eleccions. A més, ha sigut molt crític també amb el PP, per tal d’allunyar, així, les especulacions sobre un possible acostament entre aquestes dues formacions per tombar el Govern del PSOE. «Els socialistes han suspès moltes assignatures d’aquest acord, però és que el PP hauria de repetir curs», ha asseverat.
La pregunta de la consulta
Turull s’ha expressat així hores abans de posar en marxa la consulta a la militància que ha d’avalar aquesta decisió i que es produirà entre dimecres i dijous d’aquesta setmana. Aquesta mateixa tarda, el consell nacional del partit es reunirà de manera telemàtica per activar els mecanismes interns, però el secretari general de la formació ja ha avançat quina serà la pregunta que traslladaran a la militància: «Esteu d’acord o no amb la proposta de la direcció nacional de donar per finalitzat l’acord d’investidura amb el PSOE davant els reiterats incompliments i compromisos».
Igual que va fer aquest dilluns Puigdemont, Turull ha responsabilitzat el PSOE d’incomplir l’acord de Brussel·les, que ha qualificat d’«una finestra d’oportunitat», i ha assegurat que els socialistes han incomplert la confiança, el compliment d’acords i els resultats. «El tema és que ja no ens els creiem. És a dir, el cistell d’incompliments, de falta de voluntat, de falta de confiança, que havíem de millorar-la i que això ha anat a pitjor, és tan gran que això no ho resol. Nosaltres ja estem en la fase dels fets. De les paraules ja n’hem sentit dir tantes i tantíssimes», ha afirmat.
Crítica a ERC
Turull també ha assegurat tenir «la consciència tranquil·la», perquè considera que el seu partit ha «complert» amb l’acordat amb els socialistes, i l’única autocrítica que ha fet és que la ruptura s’hauria pogut produir abans i ha rematat que la seva formació no té «voluntat de crossa» del Govern espanyol. «No complir amb Junts té conseqüències. Potser amb d’altres no», ha assenyalat Turull, en un clar dard a ERC. Amb tot, ha dit que el PSOE «no té un projecte per a Espanya», sinó que «té un projecte per al PSOE, el poder pel poder, aguantar a costa del que sigui».
- Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
- La CUP denuncia que la família de Pilar Rahola té pisos turístics il·legals a Cadaqués
- Sergio Clerigues, entrenador: “En trenta anys entrenant no havia vist mai res com el que ha fet Abderrahim Bouchikh”
- Desallotgen dues classes i la cuina de La Salle Figueres per una possible fuita de gas
- Nou pas endavant per al desdoblament del Cinturó de ronda de Figueres fins a Pont de Molins
- “Figueres, ciutat de merda”
- La nova vida de Dani Alves als 42 anys, de futbolista a predicador en una església a Girona: 'S’ha de tenir fe, jo soc la prova d’això
- Santi Vila: 'Amb Puigdemont hi mantinc una gran relació d'amistat