Agressió sexual
Una dona denuncia que l’home que li llogava una habitació la violava
La víctima assegura que l’agressor la va amenaçar amb fer-la fora del pis a ella i a les seves filles si no accedia a tenir relacions íntimes
Laura Serrat
Una veïna de Manresa de 45 anys ha denunciat als Mossos d'Esquadra l'home de 61 anys que li llogava una habitació a Manresa per presumptament haver-la violat. Els fets van succeir durant els quinze dies del mes de setembre que ella i les seves dues filles van residir al seu pis. Segons el relat de la víctima, l’home es va aprofitar de la seva situació de vulnerabilitat i la va amenaçar amb fer-la fora del pis i denunciar-la per no tenir papers si no accedia a mantenir relacions sexuals amb ell. Els Mossos han detingut l'home com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual i el cas s'investiga per part dels Jutjats de Manresa.
La dona explica que a mitjan setembre va haver de deixar el pis on vivia i, en la recerca d’un nou sostre per a ella i les seves filles, va conèixer un home que li va oferir dues habitacions al seu domicili. En un primer moment, va rebutjar la proposta perquè el preu li semblava massa elevat, però finalment la va acceptar, va pagar la primera quinzena i es va traslladar a viure al pis el 16 de setembre.
Segons consta en la denúncia, pocs dies després del trasllat el propietari la va forçar a mantenir relacions sexuals, amb amenaces de fer-la fora i denunciar-la per la seva situació administrativa irregular. La víctima explica que, per por, va accedir a entrar a la seva habitació i l’home la va agredir sexualment. Durant els fets, assegura que ell va actuar amb violència i contra la seva voluntat.
La dona denuncia que les agressions es van repetir fins a deu vegades, des del moment en què va entrar al pis fins a finals de setembre. Explica que ell aprofitava els moments en què la seva filla gran era a treballar i la petita a l’institut per cometre les agressions, i que sovint la humiliava.
"Hi va haver un moment que no vaig poder aguantar més. Després de parlar amb una amiga, vaig decidir denunciar", relata. En la denúncia, també va presentar un informe mèdic del servei d’Urgències d’Althaia que acredita les lesions derivades de les agressions. Els Mossos van obrir diligències arran de la denúncia i el 7 d'octubre van detenir un home de 61 anys com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual. L’endemà va passar a disposició del jutjat d'instrucció número 5 de Manresa.
La víctima explica que, després de presentar la denúncia, es va traslladar en un habitatge social fins que, recentment, ha trobat una alternativa en un altre pis per a ella i les seves filles. Tot i això, assegura que té por de trobar-se l'agressor pel carrer i demana que es faci justícia. "Quedar-me callada no serveix per a res i no vull que cap altra dona passi pel mateix".
