Després de més de tres hores de reunió
Junts decideix per unanimitat trencar amb el PSOE i la militància votarà dimecres i dijous
L’expresident no explicarà fins a les cinc de la tarda la decisió, que s’ha pres per "unanimitat" en l’executiva celebrada a Perpinyà
Carlota Camps
Junts dona per trencat el pacte de Brussel·les, l'entesa que el 2023 va permetre la investidura de Pedro Sánchez i va obrir una taula de negociació a Suïssa amb presència d'un mediador internacional. Així ho ha decidit la direcció del partit per "unanimitat" en una reunió que s'ha allargat més de tres hores a Perpinyà. Ara serà el torn de la militància de la formació postconvergent, que haurà de refrendar la ruptura en una consulta que se celebrarà aquest dimecres i dijous, segons expliquen fonts del partit consultades per El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ. El consell nacional de la formació es reunirà aquest dimarts per activar tots els mecanismes interns.
Durant la reunió, l'expresident Carles Puigdemont ha apostat per trencar. El líder de la formació considera que, dos anys després de la investidura de Pedro Sánchez, els incompliments acumulats fan insostenible mantenir la negociació i que el diàleg obert a Suïssa dona poc més de si.
La llei d'amnistia no ha permès el retorn de Puigdemont a Catalunya, la delegació de competències en immigració no ha superat ni el primer tràmit al Congrés i el català segueix sense ser oficial a Europa. En la llista de pendents també estan les propostes contra la multireincidència o les ocupacions, lleis que segueixen en un calaix al Congrés i a les quals els alcaldes de la formació donen molta importància de cara a les municipals de 2027.
En les últimes hores el Govern ha fet alguns moviments per rebaixar la tensió: ha aconseguit que Alemanya signés una declaració en la qual es compromet a "obrir un diàleg" per avançar en l'oficialitat del català a la UE, encara que el govern de Friedrich Merz segueix sense veure clara la proposta, i s'ha obert a estudiar la iniciativa dels postconvergents per atallar la multireincidència. Però res d'això ha estat suficient.
- Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
- “Figueres, ciutat de merda”
- Confirmen un nou cas de Dermatosi Nodular Contagiosa a l'Alt Empordà i ja en son divuit a Catalunya
- Recepta per fer panellets a casa fàcilment amb nens
- Abderrahim Bouchikh, un campió mundial que entrena al Poliesportiu de Figueres
- Sergio Clerigues, entrenador: “En trenta anys entrenant no havia vist mai res com el que ha fet Abderrahim Bouchikh”
- Com era Figueres fa 150 anys? Un vídeo creat amb IA dona vida a imatges històriques
- Santi Vila: 'Amb Puigdemont hi mantinc una gran relació d'amistat