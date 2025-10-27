Catalunya
El Govern i els Comuns signaran aquest dilluns a la tarda l'acord per crear la unitat antidesnonaments
Illa avança que al novembre s'adquirirà un nou lot d'habitatges d'ImmoCaixa fins a arribar als 843 immobles
Bernat Vilaró
El Govern i el grup parlamentari dels Comuns signaran aquest dilluns a la tarda un acord sobre la unitat antidesnonaments. La consellera i portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, i la líder dels Comuns a la cambra, Jéssica Albiach, es reuniran avui per tancar el pacte que ha de crear la nova oficina, tal com ha pogut saber l'ACN. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat aquest matí a RTVE-Ràdio 4 que l'executiu signaria avui un acord amb els Comuns sobre habitatge. Illa també ha explicat que al novembre el Govern adquirirà un tercer lot d'habitatges d'ImmoCaixa fins a arribar a 843 immobles per convertir-los en públics. I que l'executiu negocia una compra de 1.107 habitatges més.
El Govern i els Comuns segellaran avui a la tarda la creació de la unitat antidesnonaments. Albiach i la portaveu adjunta del grup parlamentari, Susanna Segovia, es reuniran avui amb la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, la secretaria d'Habitatge, Lídia Guillem i el director general d'Habitatge, Jordi Mas. En acabar la reunió, a les 17 hores, Albiach farà una roda de premsa per explicar el contingut de l'acord.
Durant l'entrevista a RTVE-Ràdio 4, Illa també s'ha obert a estudiar mesures que serveixin per garantir l'accés a l'habitatge i prioritzar-lo com un dret i no com un actiu financer amb el qual guanyar diners.
- Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
- “Figueres, ciutat de merda”
- Confirmen un nou cas de Dermatosi Nodular Contagiosa a l'Alt Empordà i ja en son divuit a Catalunya
- Recepta per fer panellets a casa fàcilment amb nens
- Abderrahim Bouchikh, un campió mundial que entrena al Poliesportiu de Figueres
- Com era Figueres fa 150 anys? Un vídeo creat amb IA dona vida a imatges històriques
- Santi Vila: 'Amb Puigdemont hi mantinc una gran relació d'amistat
- L’actriu de Figueres Àngels Bassas fa el salt a la direcció teatral: “Ara sé comunicar des de la calma i l’amor”