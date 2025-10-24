Successos
La policia investiga el suïcidi d'un menor després de denunciar bullying
Educació va activar el protocol al juliol però no va trobar "evidències clares d’assetjament"
Ara es reuneix amb els pares i diu que si hi ha noves proves seguirà amb el procés
Els fets han ocórregut a Almacelles, a Lleida
Olga Pereda
Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort de Dani Quintana, adolescent d’Almacelles, Lleida, que es va llevar la vida el juliol passat. Els agents van obrir diligències després que la família denunciés que el menor, presumptament, havia patit assetjament al seu centre educatiu, l’institut Canigó. Indaguen en l’entorn de Dani, que tenia 15 anys, per aclarir quina relació tenia amb els seus companys.
Tant la família com l’associació Trencats –fundada per José Manuel López, el pare de Kira López, una adolescent que es va prendre la vida després de patir bullying–, asseguren que el Dani era víctima des de feia mesos d’una situació d’assetjament i violència escolar. Segons ells, li robaven i trencaven el material, l’aïllaven durant l’esbarjo i, a vegades, fins i tot el van arribar a amenaçar amb una navalla. La mare del Dani, la Marina, havia advertit el centre de la situació, però li van restar importància, segons ha explicat.
El Departament d’Eduació ha confirmat a El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, que la direcció de Serveis Territorials ha mantingut una reunió amb la família per escoltar les seves inquietuds. En el seu moment, asseguren fonts de la conselleria, van investigar el tema i van entrevistar els familiars, però ni ells ni tampoc els tècnics d’inspecció educativa van trobar "evidències clares de l’assetjament". "Això no obstant, una vegada escoltades les evidències que pugui aportar la família –afegeixen–, si és procedent, es continuarà investigant amb la intenció de verificar totes les situacions".
El cas del Dani cobra especial rellevància després que fa una setmana Sandra Peña, també de 15 anys, es llevés la vida a Sevilla després de patir bullying per part de les seves companyes de l’escola Irlandesas Loreto. La fiscalia manté obertes dues investigacions relacionades amb el cas: una al centre educatiu i una altra a les presumptes agressores.
"Condemnem la pràctica habitual de la inspecció educativa, que acaba encobrint les violències a les escoles. La inspecció educativa ha de comprovar i garantir que les escoles activen totes les mesures per protegir els seus alumnes des del primer avís, sense excuses ni valoracions subjectives. Dir que no hi ha evidències clares és admetre que no es va actuar. Si volen testimonis dels fets, n’hi ha", ha denunciat el pare de la Kira a les xarxes.
- Enterren a Figueres l'home trobat mort al pantà de Darnius-Boadella en espera de poder-lo identificar
- Recepta per fer panellets a casa fàcilment amb nens
- Agnès Lladó: “No se m’ha convidat a cap executiva local d’ERC a Figueres”
- Pere Borràs dimiteix d'alcalde de Pont de Molins
- Agnès Lladó: “Durant massa temps, entre tots, hem maltractat la marca ‘Figueres’”
- Com era Figueres fa 150 anys? Un vídeo creat amb IA dona vida a imatges històriques
- Antonio Tejero, l’autor del cop d’estat del 23-F que va estar empresonat a Figueres, ingressat en estat greu
- El Grup Iris denuncia el robatori d'una guardiola amb 'força diners' durant la Cursa de la Dona de Figueres