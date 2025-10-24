Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

Cau una xarxa de famílies que feia passar els fills per menors estrangers no acompanyats

Els pares han estat detinguts per presumpte abandonament de menors, afavoriment de la immigració il·legal i frau a l'administració

Cartell que anuncia el Departament de Drets Socials.

Cartell que anuncia el Departament de Drets Socials. / MANU MITRU

Germán González

Barcelona

Es tractava d’un frau "sofisticat i amb un patró sistemàtic" que aprofitava el sistema de protecció de menors estrangers no acompanyats a la província de Tarragona per treure un benefici que va pujar a 1,5 milions d’euros. Així ho ha detectat la Policia Nacional dins de l’operació AME en què s’han detingut 30 persones per presumptament abandonar deliberadament els seus fills per explotar els recursos assistencials i de tutela de l’Estat.

La investigació va començar el novembre del 2023 quan els agents van detectar que les famílies portaven els fills menors a Espanya amb visats de turisme tipus C, d’una entrada o múltiples, obtinguts tot i els estrictes requisits de solvència econòmica exigits. Segons la policia, una vegada a l’Estat espanyol, aquests menors eren abandonats intencionadament a prop de comissaries, centres de menors o altres organismes públics. Seguint instruccions dels progenitors, els menors es declaraven en situació de desemparament per activar el sistema de protecció. L’objectiu principal era que les institucions públiques assumissin els costos de manutenció, educació i salut, alhora que es facilitava el camí per a una futura reunificació familiar i l’obtenció de permisos de residència per als menors.

La policia ha identificat dos perfils de famílies implicades en el frau. En primer lloc, es tracta de progenitors amb un poder adquisitiu mitjà-alt i nombrosos visats Schengen, que abandonen els menors i tornen al seu país, mantenint visites programades als centres. La segona tipologia inclou pares amb menys capacitat econòmica que, després d’instruir els fills, es mantenen a Espanya i hi mantenen contacte telefònic. Els agents remarquen que aquesta pràctica no solament desvirtua el sistema de protecció de menors sinó que també comporta un alt cost per a l’Administració.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Enterren a Figueres l'home trobat mort al pantà de Darnius-Boadella en espera de poder-lo identificar
  2. Recepta per fer panellets a casa fàcilment amb nens
  3. Agnès Lladó: “No se m’ha convidat a cap executiva local d’ERC a Figueres”
  4. Pere Borràs dimiteix d'alcalde de Pont de Molins
  5. Agnès Lladó: “Durant massa temps, entre tots, hem maltractat la marca ‘Figueres’”
  6. Com era Figueres fa 150 anys? Un vídeo creat amb IA dona vida a imatges històriques
  7. Antonio Tejero, l’autor del cop d’estat del 23-F que va estar empresonat a Figueres, ingressat en estat greu
  8. El Grup Iris denuncia el robatori d'una guardiola amb 'força diners' durant la Cursa de la Dona de Figueres

Una retrospectiva a Figueres explora l'univers construït pel fotògraf Jordi Puig al llarg de més de trenta anys

Una retrospectiva a Figueres explora l'univers construït pel fotògraf Jordi Puig al llarg de més de trenta anys

Cau una xarxa de famílies que feia passar els fills per menors estrangers no acompanyats

Cau una xarxa de famílies que feia passar els fills per menors estrangers no acompanyats

Catalunya viu el seu estiu més fluix des del 2012 i només guanya 6.000 ocupats

Catalunya viu el seu estiu més fluix des del 2012 i només guanya 6.000 ocupats

La policia investiga el suïcidi d'un menor després de denunciar bullying

La policia investiga el suïcidi d'un menor després de denunciar bullying

Programació de cinemes del 24 al 30 d'octubre a l'Alt Empordà

Programació de cinemes del 24 al 30 d'octubre a l'Alt Empordà

Un grup de dones analitza l’estació d’autobusos de Figueres per detectar punts insegurs i millorar-ne el confort

Un grup de dones analitza l’estació d’autobusos de Figueres per detectar punts insegurs i millorar-ne el confort

EN IMATGES | Un grup de dones analitza l’estació d’autobusos de Figueres per detectar punts insegurs i millorar-ne el confort

EN IMATGES | Un grup de dones analitza l’estació d’autobusos de Figueres per detectar punts insegurs i millorar-ne el confort

La Costa Brava registra un nou rècord de temperatura de l'aigua: 1,8 graus per sobre de la mitjana climàtica

La Costa Brava registra un nou rècord de temperatura de l'aigua: 1,8 graus per sobre de la mitjana climàtica
Tracking Pixel Contents