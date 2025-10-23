Negociacions amb el PSOE
Junts convoca la direcció dilluns a Perpinyà per decidir si retira el seu suport a Sánchez
Carlota Camps
Junts farà aquest dilluns una reunió de la direcció a Perpinyà per decidir si retira el seu suport a Sánchez, segons ha pogut saber El Periódico, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ. La convocatòria té per objectiu fer balanç del pacte de Brussel·les, dos anys després de la investidura de Pedro Sánchez, i hi haurà torn obert perquè tots els assistents puguin expressar la seva opinió i fer propostes sobre com procedir. La trobada començarà a les 10 del matí al ‘coworking’ Les 5 Éléments, situat als afores de la localitat francesa, i posteriorment, cap a les cinc de la tarda, es farà una compareixença pública per explicar la decisió presa.
La cita de l’executiva postconvergent arriba just un dia després que la líder del partit al Congrés, Míriam Nogueras, advertís Sánchez que s’acosta "l’hora del canvi" i dels avisos llançats des de l’agost pel líder de la formació, Carles Puigdemont, que aquesta tardor passarien coses.
Els postconvergents consideren que les negociacions obertes amb el PSOE no han donat els fruits esperats. La llei d’amnistia no ha permès la tornada de l’expresident a Catalunya –i Sánchez encara no s’ha reunit amb ell–, el català no és oficial a la Unió Europea i el Congrés –pel rebuig de Podem– va tombar la proposta estrella dels postconvergents: la delegació de competències en immigració.
A més, iniciatives fetes pels postconvergents al Congrés per desallotjar els okupes en 48 hores o per aturar la multireincidència segueixen en un calaix, cosa que inquieta alguns alcaldes que veuen amb preocupació la possible pujada d’Aliança Catalana en les pròximes eleccions municipals. Justament, Puigdemont es va reunir dilluns passat amb una representació d’ells, una trobada que es va saldar amb un comunicat en què els postconvergents advertien dels incompliments del PSOE també en aquestes dues matèries.
El partit no ha concretat encara de quina manera podria materialitzar-se la ruptura, tot i que el sentiment majoritari de la direcció és que la relació amb el PSOE ja no dona més de si, després de dos anys de negociacions a Suïssa amb presència del mediador internacional. L’última trobada va ser fa una setmana i tampoc va servir per acostar posicions.
Per ara, els dirigents de la formació eviten tancar la porta a cap escenari, tampoc al de recolzar una eventual moció de censura "instrumental" amb l’únic objectiu de convocar eleccions anticipades, sempre que el candidat no sigui el popular Alberto Núñez Feijóo. Es tracta d’una opció que va deixar caure la setmana passada el vicepresident del partit, Antoni Castellà, en una entrevista. No obstant això, Junts no podria convocar-la pel seu compte al no tenir els diputats necessaris per fer-ho, per la qual cosa necessàriament s’hauria d’aliar amb el PP.
El moment en què es convoca aquest balanç de legislatura no és casual. Aquest mes de novembre se celebren dos anys del pacte d’investidura i el desembre farà un any del primer ultimàtum de Puigdemont, quan va instar Sánchez a sotmetre’s a una moció de confiança al Congrés. A més, la vicepresidenta i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, té previst presentar en les pròximes setmanes les xifres del sostre de despesa i començar a tramitar els Pressupostos Generals de l’Estat, i també donar a conèixer la seva proposta de model de finançament. Junts vol marcar territori abans que tot això passi.
- Agnès Lladó: “Durant massa temps, entre tots, hem maltractat la marca ‘Figueres’”
- Una formatgeria familiar de l'Empordà resisteix amb creativitat en plena crisi bovina
- El Grup Iris denuncia el robatori d'una guardiola amb 'força diners' durant la Cursa de la Dona de Figueres
- Pere Borràs dimiteix d'alcalde de Pont de Molins
- Un robatori de cotxes a Roses destapa una xarxa internacional que enviava vehicles sostrets fins a Gàmbia
- Enterren a Figueres l'home trobat mort al pantà de Darnius-Boadella en espera de poder-lo identificar
- Canvi de plans: el Mercat de Nadal del Barcarès sí que se celebrarà aquest 2025
- L'enginyer figuerenc Jordi Agustí és el nou director general de Recursos Hídrics de la Generalitat