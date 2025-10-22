Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Alerten que la calor inusual d’aquest octubre afavoreix els contagis de dermatosi entre les vaques

Asaja confia en l'arribada del fred i demana agilitat al Departament d’Agricultura per assolir el 75% de vacunació

Un veterinari amb la vacuna que subministrarà al bestiar de l'Alt Empordà contra la Dermatosi Nodular Contagiosa.

Un veterinari amb la vacuna que subministrarà al bestiar de l'Alt Empordà contra la Dermatosi Nodular Contagiosa. / Departament d'Agricultura

Oriol Bosch

Lleida

La calor inusual que fa aquest octubre amb temperatures pròximes als 30 graus en algunes zones afavoreix la propagació de la dermatosi nodular entre les vaques. Així ho ha apuntat president del sindicat Asaja a Lleida, Pere Roqué, que també ha demanat agilitat al Departament d’Agricultura per assolir ja el 75% de vacunació per evitar nous focus.

Roqué ha assenyalat que ara cal que la “vacunació funcioni” i que a finals de setmana estigui coberta ja la zona dels 50 quilòmetres de tancament. Així mateix, també confia que les temperatures baixin entre 10 i 8 graus per tallar els “vectors transportadors”, que són els insectes com mosquits o tavans, que amb el fred desapareixeran.

Pere Roqué ha assegurat que de moment, a Lleida “està tot tranquil” en les explotacions de boví, sense rastre de dermatosi. En aquest sentit, ha recordat que a Ponent hi ha la cabana ramadera més gran del país, sobretot pel que fa a carn, ja que les vaques de llet es troben majoritàriament a Girona i al Vallès.

