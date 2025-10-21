Ramaderia
Unió de Pagesos demana que s'assumeixin responsabilitats per la manca de previsió en la gestió de la dermatosi
Lamenten el retard i la lentitud en el procés d'immunització perquè s'han vacunat una mitjana de 90 vaques al dia
Maria Garcia
Girona
El sindicat Unió de Pagesos demana que s'assumeixin responsabilitats per la manca de previsió i de planificació a l'hora de gestionar la dermatosi nodular. La coordinadora nacional, Raquel Serrat, ha lamentat que "no ha funcionat· el sistema de prevenció: "No han fet la seva feina, ni s’havien llegit el reglament". Serrat deixa clar que no demanen dimissions, sinó responsabilitats perquè "el sistema ha fallat". A més, lamenten el retard en aconseguir les vacunes, i la lentitud a l'hora d'injectar-les. Segons càlculs del sindicat, s'han immunitzat una mitjana de 90 vaques al dia. També reclamen, per prevenció, que es vacunin tots els bovins de Catalunya per erradicar el virus i evitar més sacrificis d'animals.
