Jornades de la fundació

Puigdemont reivindica la solidesa de Junts davant l’“èxit a curt termini” d’Aliança Catalana

L’expresident demana a la seva formació no donar resposta a les preocupacions de la gent amb propostes “sòlides” i “estructurals”

Carles Puigdemont intervé a distància.

Carles Puigdemont intervé a distància. / JUNTS

Gisela Boada

Barcelona

Un "projecte sòlid", amb "rigor", "mirada llarga" i "transversalitat", que no refusi els "debats complexos" ni pretengui resoldre’ls amb "efectes especials". Així ha definit el líder de Junts, Carles Puigdemont, l’esperit del seu partit durant les jornades de formació organitzades aquest cap de setmana a Cardona per la seva fundació, Fundem La República.

Encara a distància, a l’espera que els tribunals determinin si se li aplica la llei d’amnistia, el líder de l’oposició ha enviat aquest diumenge un missatge a la plana major de Junts: mantenir la "pluralitat" i la "complexitat" amb què va néixer la formació, fidel al "catalanisme tradicional" i evitar les propostes "efímeres", impulsades per la cultura de la "immediatesa". Sense esmentar-ho ni una sola vegada en el seu discurs, l’expresident ha contraposat aquesta manera de fer política a la proposta d’Aliança Catalana, formació que li trepitja els talons a les enquestes i que basa els seus plantejaments en un discurs obertament islamòfob.

En un moment en què la immigració se situa ja com a tercera preocupació dels catalans, el president de Junts ha demanat als seus companys de partit que només donant propostes "estructurades i sòlides" es pot donar resposta als desafiaments de Catalunya. "Hi pot haver projectes eficaços a curt termini, eslògans i pancartes centrats en ocurrències determinades, i això pot donar resultats, fins i tot un èxit a curt termini", ha afirmat el líder de l’oposició, però, segons el seu parer, això és temporal. Per això ha exigit una "mirada llarga" en cada decisió.

"Els pèndols van i venen i en els últims anys, amb les noves tecnologies, es mouen més ràpid i amb moviments molt dràstics, i, de vegades, hi ha una temptació a sucumbir a aquestes modes", ha avisat Puigdemont, però, davant d’això, ha apel·lat al "rigor" i al "compromís" de Junts per donar resposta als reptes de la societat. "Se’ns ha de reconèixer tant si el pèndol es troba a un costat com a l’altre, i hem de saber resistir el pas del temps", ha sentenciat.

