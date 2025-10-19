Jornades de la fundació
Puigdemont reivindica la solidesa de Junts davant l’“èxit a curt termini” d’Aliança Catalana
L’expresident demana a la seva formació no donar resposta a les preocupacions de la gent amb propostes “sòlides” i “estructurals”
Gisela Boada
Un "projecte sòlid", amb "rigor", "mirada llarga" i "transversalitat", que no refusi els "debats complexos" ni pretengui resoldre’ls amb "efectes especials". Així ha definit el líder de Junts, Carles Puigdemont, l’esperit del seu partit durant les jornades de formació organitzades aquest cap de setmana a Cardona per la seva fundació, Fundem La República.
Encara a distància, a l’espera que els tribunals determinin si se li aplica la llei d’amnistia, el líder de l’oposició ha enviat aquest diumenge un missatge a la plana major de Junts: mantenir la "pluralitat" i la "complexitat" amb què va néixer la formació, fidel al "catalanisme tradicional" i evitar les propostes "efímeres", impulsades per la cultura de la "immediatesa". Sense esmentar-ho ni una sola vegada en el seu discurs, l’expresident ha contraposat aquesta manera de fer política a la proposta d’Aliança Catalana, formació que li trepitja els talons a les enquestes i que basa els seus plantejaments en un discurs obertament islamòfob.
En un moment en què la immigració se situa ja com a tercera preocupació dels catalans, el president de Junts ha demanat als seus companys de partit que només donant propostes "estructurades i sòlides" es pot donar resposta als desafiaments de Catalunya. "Hi pot haver projectes eficaços a curt termini, eslògans i pancartes centrats en ocurrències determinades, i això pot donar resultats, fins i tot un èxit a curt termini", ha afirmat el líder de l’oposició, però, segons el seu parer, això és temporal. Per això ha exigit una "mirada llarga" en cada decisió.
"Els pèndols van i venen i en els últims anys, amb les noves tecnologies, es mouen més ràpid i amb moviments molt dràstics, i, de vegades, hi ha una temptació a sucumbir a aquestes modes", ha avisat Puigdemont, però, davant d’això, ha apel·lat al "rigor" i al "compromís" de Junts per donar resposta als reptes de la societat. "Se’ns ha de reconèixer tant si el pèndol es troba a un costat com a l’altre, i hem de saber resistir el pas del temps", ha sentenciat.
- Ensurt al carrer Nou de Figueres per l'esfondrament interior d'un habitatge
- Jaume Clotet: 'Si Sant Pere de Rodes hagués tingut vida monàstica sempre, estaria al mateix nivell que Montserrat o Poblet
- La badia de l'Empordà que destaca entre les més belles del món
- Aquests són els 4 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana del 18 i 19 d'octubre a l'Alt Empordà
- Neix el projecte Gravelera Empordà amb 21 rutes i experiències sobre bicicleta gravel
- La dermatosi nodular contagiosa s'estén fora de l'Empordà: tres casos a la Catalunya Nord i un a Cassà de la Selva
- Núria Esponellà: 'La ment és una eina i ha de ser la nostra aliada, no la nostra enemiga
- L'últim adeu a Pere Puértolas, comiat a un fotògraf i personatge singular de Figueres i l'Empordà