Aliança Catalana prioritza la islamofòbia a la independència
El seu primer any al Parlament, Sílvia Orriols ha monopolitzat la seva activitat amb propostes de rebuig a la població musulmana
Gisela Boada
Aliança Catalana va irrompre al Parlament el 2024 amb un projecte construït sobre dos pilars: un discurs obertament de rebuig cap a la població musulmana i la promesa de reactivar la declaració unilateral d’independència (DUI). Amb aquest missatge, la seva líder i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, va aconseguir dos escons i va estrenar la presència de la formació a la Cambra. Un any després, les enquestes la situen com a possible quarta força del Parlament, per davant del PP i de Vox, amb un transvasament notable de votants procedents de Junts, però també d’altres sigles. El seu pas per l’hemicicle 365 dies després evidencia també que la islamofòbia ha desplaçat la causa independentista com a eix central de la seva activitat política i del seu discurs.
Una dada ho il·lustra bé. En el debat de política general celebrat la setmana passada, la formació independentista ultra no va presentar cap proposta de resolució relacionada amb el procés. No obstant, fonts d’Aliança asseguren a EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que EMPORDÀ, que estava previst portar a votació la reactivació de la DUI.
Passat un any a l’hemicicle, Orriols només ha portat a votació dues mocions. Totes dues en la línia del rebuig de l’islam: la petició del tancament de mesquites i la prohibició de l’ús del vel als espais públics. Dues iniciatives que van ser tombades pel cordó sanitari que la majoria de les formacions polítiques imposen a l’extrema dreta, però que van permetre debatre-ho des del faristol i guanyar exposició mediàtica.
