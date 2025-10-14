Aiguats
Trams d'asfalt desplaçats, esvorancs i muntanyes de brossa: els aiguats del Montsià desdibuixen les carreteres
Generalitat i Diputació de Tarragona treballen per reobrir la C-12 i recuperar els greus danys patits per la TV-3348
ACN
Diversos trams de la capa asfaltada de la carretera TV-3343, coneguda com de la Carrova que antigament unia Tortosa i Amposta, reposen al mig de bancals conreats al marge dret del riu Ebre. La força de l'aigua, especialment d'un barranc de la Galera desbordat, va trencar el paviment i el va desplaçar desenes de metres, com peces desmuntables. El vial, paral·lel al canal de la Dreta de l'Ebre, és una de les afectacions més visibles del pas destructiu de la borrasca Alice pel Montsià, com mostren les imatges amb dron preses per l'ACN. A l'altra banda, Carreteres de la Generalitat treballa per posar a punt la C-12, on la força de l'aigua va trencar i arrossegar tanques i senyals, deixant muntanyes de brossa i fang que tallen el trànsit.
