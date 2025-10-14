El trampolí de la Molina espera abandonat des de l’última competició l'any 1992
Miquel Spa
Els orígens dels salts d’esquí a l’Estat es troben a la Vall de Núria, on l’any 1907 ja es van fer les primeres proves d’aquesta disciplina que combinava valentia i tècnica. Uns anys més tard, durant l’hivern de 1912-1913, s’hi va construir un trampolí K-55, una instal·lació pionera de la qual avui només en queden restes, tal com recull el mitjà especialitzat «Lugares de Nieve».
Poc després, La Molina es va convertir en un altre punt de referència. L’any 1934 s’hi va inaugurar el trampolí Font Canaleta, que va tenir com a protagonista el noruec Sigmund Ruud, autor d’un salt històric de 38 metres. L’equipament va anar creixent amb els anys, fins que el 1979 s’hi va aixecar un nou trampolí de 70 metres, capaç d’acollir competicions internacionals com la Copa del Rei, que va mantenir-se viva fins al 1992.
Amb el pas del temps, altres estacions de l’estat també van apostar per aquesta modalitat: Sierra Nevada, Puerto de Navacerrada, Alto Campoo o Astún van construir les seves instal·lacions. Navacerrada disposava del trampolí Luis Arias, destinat als debutants, mentre que Astún va arribar a tenir el millor trampolí de l’Estat, un HS-91 K90 homologat per la FIS, que va acollir les ‘Universiades’ d’Hivern de 1981 i 1995. Avui en dia les restes del trampolí de la Molina reposen a l’espera de noves generacions de saltadors.
Subscriu-te per seguir llegint
- El conflicte per la pèrdua de les 'passanelles' de Cadaqués salta a la televisió internacional
- Transgourmet compra l’empresa de distribució Dispuig de Girona
- 5 destinacions poc massificades d’Europa per a una escapada de cap de setmana aquesta tardor
- L'exposició 'Glamurosa Barbie': 'El millor regal' de les noces d'or de Joan Tomàs i Mercè Llobet
- De Peralada a Figueres
- Laia de Quintana: “La Basílica de Castelló és un gran monument i, per tant, una gran responsabilitat”
- Nou homenatge pòstum a Figueres a l’heroi de Nova Zelanda Reginald Miles
- Nova protesta a Colera per reclamar el pas lliure al camí de ronda entre Garbet i Cala Port Joan