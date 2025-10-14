Inundacions
El Govern acusa Puigdemont de «mentir» sobre la gestió d’Illa del temporal a Catalunya
El Govern defensa la gestió «permanent» d’Illa davant el temporal a Catalunya: «Està a peu de carrer»
Sara González
Pel Govern, l’acusació del líder de Junts, Carles Puigdemont, que el president Salvador Illa era fora de Catalunya quan es va declarar l’emergència per pluges torrencials diumenge passa de taca d’oli. Tant, que el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, no s’ha mossegat la llengua aquest dimarts i en declaracions a Catalunya Ràdio ha retret directament a l’expresident que es dediqui a «embarrar» i a «mentir».
«És una mentida absoluta que el president no fos a Catalunya», ha etzibat després que Puigdemontpreguntés a la xarxa X on era Illa i l’acusés de prioritzar «l’agenda espanyolitzadora» per la seva assistència a la desfilada militar a Madrid pel Dia de la Hispanitat. El Govern ja va sortir aquest dilluns en bloc a replicar, amb cronologia inclosa, assegurant que el president havia estat al capdavant de la gestió de manera «permanent», a més d’haver suspès la seva agenda de dilluns per visitar les zones afectades.
No obstant, que Junts hagi continuat alimentant que el president no era on li corresponia i que ERC i, més tímidament els Comuns, hagin secundat en menor mesura la crítica, cou a l’Executiu, on en aquests moments s’està reconfigurant l’agenda de les pròximes hores. Dalmau, que en les últimes dues setmanes s’ha erigit en la veu del Govern més crítica amb l’estratègia dels postconvergents, ha lamentat que Puigdemont es dediqui a alimentar «mitges mentides que es converteixen en notícia falsa».
Ajudes directes en 15 dies
El conseller, que no ha amagat la seva decepció amb el principal partit de l’oposició, ha fet èmfasi en el fet que el Govern hi és i continuarà sent-hi sobre el terreny afectat no només en aquestes primeres hores després de l’emergència, sinó durant tota la setmana. De fet, ha recordat que el Consell Executiu aprova aquest mateix dimarts un paquet d’ajudes per valor de 60 milions d’euros, 10 dels quals d’ajudes directes perquè els ajuntaments puguin disposar dels recursos en un termini de 15 dies.
Es valorarà també com compensar agricultors, ramaders i pescadors amb un mecanisme per la via urgent que redueixi la burocràcia i ha detallat que a partir de la setmana que ve es treballarà per obrir els camins rurals afectats, que són «essencials» per a l’activitat econòmica del sud de Catalunya.
