Inundacions a Tarragona
Puigdemont critica Illa que estigués en els actes del Dotze d’Octubre a Madrid durant el temporal a Catalunya
Gisela Boada
L’expresident i líder de Junts,Carles Puigdemont, considera un «greu error» que el president de la Generalitat, Salvador Illa, viatgés a Madrid per participar en els actes del Dotze d’Octubre mentre a Catalunya s’activaven avisos de màxima alerta per les pluges torrencials provocades per la dana Alice, especialment al sud de Tarragona, on les inundacions van obligar a confinar diverses poblacions i a declarar el pla Inuncat en nivell d’emergència. Aquest dilluns s’han suspès les classes i l’activitat no urgent en centres sanitaris de diverses comarques.
A través de les seves xarxes socials, Puigdemont ha criticat que Illa es connectés per videotrucada a les reunions del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) diumenge a la tarda, una cita d’urgència en què la consellera d’Interior, Núria Parlon, sí que estava present físicament. «¿De veritat que mentre en gran part del país creixia l’angoixa i el sofriment, el president se n’anava a Madrid a celebrar ‘lo que nos une’? Si és així, és un error greu», ha publicat a X el líder de l’oposició.
Aquest dilluns, Illa i el conseller de Presidència, Albert Dalmau, s’han desplaçat al centre d’operacions a Tortosa de matinada per supervisar l’evolució del temporal. No obstant, Puigdemont considera que el president hauria d’haver estat presencialment des de l’inici de l’emergència i cancel·lar la celebració del Dia de la Hispanitat a Madrid. Una visió que també comparteixen els Comuns, que opinen que hauria sigut «més encertat» que Illa seguís el temporal «des de la proximitat» i renunciés a acudir a la capital, com ha explicat en una roda de premsa Candela López, coordinadora nacional del partit.
En altres territoris afectats per situacions similars, alguns presidents autonòmics, com Carlos Mazón (Comunitat Valenciana), Marga Prohens (Balears) o Fernando López Miras (Múrcia), van optar per cancel·lar els seus viatges a Madrid i mantenir-se a les seves comunitats per gestionar l’emergència.
Segons fonts del Govern, quan es van començar a emetre els avisos de màxima alerta a les Terres de l’Ebre, Illa ja era a Madrid. Al Palau de la Generalitat aclareixen que el president va aterrar a Barcelona a les 17.20 hores, es va connectar al CECAT des de la Roca del Vallès –el seu municipi– i va mantenir «contacte permanent» amb els serveis d’emergències, els alcaldes i els afectats des del primer moment. Aquesta matinada, Illa s’ha desplaçat fins Tortosa per presidir la reunió extraordinària del Consell Assessor del Pla Inuncat al Centre de Comandament Avançat instal·lat allà.
Una actuació que des de Junts consideren insuficient. «Prioritzar l’agenda espanyolitzadora de Catalunya és incompatible amb la defensa dels interessos de tots els ciutadans del país», remata Puigdemont en el seu missatge. L’expresident ja ha criticat en altres ocasions Illa per assistir a la desfilada militar a Madrid, una tradició que es va reprendre el 2024 amb la seva arribada a la Generalitat i que feia 14 anys que no comptava amb la presència d’un president, des de l’etapa del socialista José Montilla.
