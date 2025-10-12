12 d’octubre
Una recepció sense Sánchez ni Ayuso i amb Feijóo repartint a la destra i a la sinistra
El cap de l’Executiu i la presidenta de Madrid se n’han anat del Palau Reial sense parlar amb la premsa, i el líder del PP ha aprofitat per criticar Vox i l’Executiu
«Estic bastant animat. La meva parella no és al jutjat, la meva germana tampoc i el meu número dos no és a la presó», afirma el cap de l’oposició
Pilar Santos
La recepció al Palau Reial que el cap de l’Estat ofereix després de la desfilada militar del 12 d’octubre ha tornat a servir aquest any de termòmetre polític. És curiós veure com alguns anys els dirigents busquen el protagonisme i es deixen veure i saludar per tothom, mentre que altres tardors prefereixen fer mutis pel fòrum, per no haver de trampejar les preguntes de les desenes de periodistes que acudeixen a l’acte per invitació del Rei.
Aquest any ha sigut Alberto Núñez Feijóo el que ha marcat el pols de la jornada i un dels que més han aguantat parlant amb tots els convidats. El president del Govern, Pedro Sánchez, després de saludar els Reis i les seves filles al saló del Tron, com la majoria dels assistents, se n’ha anat de seguida de l’acte, sense tenir la tradicional conversa amb els periodistes en els grupets. El mateix han fet els seus ministres, tret d’Óscar Puente.
La raó de Sánchez ha sigut el seu viatge, aquest dilluns, a Egipte, on assistirà a la signatura del pla de pau per a Gaza, un acte històric en què coincidirà, entre d’altres, amb el president dels EUA, Donald Trump. Sánchez ha preferit anar-se’n aviat de la recepció, una cosa que també ha fet la seva antagonista més habitual en l’oposició del PP: Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de Madrid ha marxat ben aviat també sense parlar amb la premsa, perquè, segons han explicat els seus assessors, tenia un dinar al qual havia d’assistir. Així, Sánchez i Ayuso no han utilitzat el Palau Reial per als seus desafiaments permanents, amb els quals tots dos aconsegueixen visibilitat i als quals sembla que tots dos troben sentit.
Els periodistes han preguntat a Feijóo com s’havia pres la frase burleta d’«Ànims, Alberto» que el president del Govern li va dirigir dimecres al Congrés, després que el líder del PP li digués a la cara que el convocarà a la comissió d’investigació del Senat per parlar de la suposada corrupció en el PSOE. «Home, la veritat és que estic bastant animat», ha respost. «Sobretot perquè la meva parella no és al jutjat, la meva germana tampoc i el meu número dos no és a la presó», ha afegit. El polític gallec ha sigut preguntat per la ràpida partida de Sánchez de la recepció i ha declarat que entén que «no és fàcil que pugui parlar» amb les investigacions judicials que envolten persones del seu entorn.
Feijóo ha aprofitat la seva estada als salons del Palau Reial també per sacsejar a la seva destra. Preguntat per l’absència del president de Vox, Santiago Abascal, tant a la tribuna d’autoritats de la desfilada com en la recepció posterior, el cap de l’oposició ha recordat que a aquests actes acostumen a absentar-se «Bildu, els nacionalistes i els independentistes». «Aquí venim a acompanyar el Rei i els soldats espanyols. I estic molt orgullós de venir. Com a president de Galícia només hi vaig faltar una o dues vegades i perquè tenia viatge oficial», ha explicat.
Abascal ha seguit la desfilada militar des del carrer, no a la tribuna de les autoritats, per no coincidir amb Sánchez, segons ha argumentat. Després no ha anat al Palau Reial a la recepció, un acte que convoca el Monarca, no el Govern. Feijóo ha afirmat que el líder de Vox haurà de donar una «explicació».
Moreno i les andaluses
El líder d’ultradreta està creixent en totes les enquestes i a tot Espanya a costa sobretot del PP i pot amenaçar la majoria absoluta que els populars gaudeixen a Andalusia, una cosa que ha admès el president de la Junta, Juanma Moreno, que sí que ha xerrat llargament amb els convidats als salons del Palau Reial. Aquesta comunitat autònoma ha de celebrar eleccions, com a molt tard, el juny vinent i l’escàndol pels cribratges de càncer de mama que ha patit el Govern andalús aquests dies ha tingut impacte entre els electors, tot i que el PP, segons Moreno, continuaria obtenint majoria absoluta, però més ajustada.
Segons el president de la Junta, el PSOE ha esgarrapat un o dos diputats, que creu que pot recuperar, i considera que la vicepresidenta primera María Jesús Montero i candidata socialista a la Junta està «molt desgastada» i no té res a fer, perquè genera molt rebuig entre els andalusos. Vox està augmentant el seu suport a Almeria, Huelva i Màlaga, un creixement que Moreno vol frenar remarcant l’«estabilitat» que, segons la seva opinió, ha donat a Andalusia amb la seva majoria absoluta. «Si els voten, sàpiguen que passarem a pidolar Pressupostos i lleis», els dirà als andalusos. Ja veurem si els ciutadans fan cas als populars. Per ara, en les enquestes, no ho sembla. Però són enquestes.
- Nova protesta a Colera per reclamar el pas lliure al camí de ronda entre Garbet i Cala Port Joan
- Aquests són els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana de l'11 i 12 d'octubre a l'Alt Empordà
- Figueres elimina un 'mort a l'armari' amb la venda de l'Escola d'Hostaleria a la Generalitat
- Declarats dos focus més de Dermatosi Nodular Contagiosa a l'Empordà
- Josep Maria Canet, 3r tinent d’alcalde de Castelló: “Feia molts anys que la marina d’Empuriabrava estava en declivi i ha costat molt redreçar-ho”
- 5 destinacions poc massificades d’Europa per a una escapada de cap de setmana aquesta tardor
- Els premis Figueres Talent reconeixen 41 estudiants de la ciutat
- La fira de la Vajol incorpora els premis Bolet i Castanya