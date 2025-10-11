Apunts polítics de la setmana
Què vol Feijóo que passi amb Sánchez al Senat?
El líder del PP ha de decidir quina estratègia seguir en l’interrogatori al president del Govern, un episodi que marcarà la seva tasca d’oposició i que pot consagrar o enfonsar el senador que encarregui el cara a cara
Pilar Santos
Alberto Núñez Feijóo va utilitzar dimecres la solemnitat de la sessió de control del Congrés, per anunciar que per fi, després de 18 mesos d’estar amenaçant amb això, convocarà Pedro Sánchez a la comissió d’investigació del Senat del cas Koldo. Al dedicar el seu cara a cara amb el president del Govern a aquest assumpte, el dirigent conservador va donar una cerimoniositat a la notícia que eleva les expectatives davant d’una compareixença que, a les files populars, desperta moltes pors per la frustració que pot generar si Sánchez en surt viu.
Feijóo s’ha de respondre a si mateix aquests dies què li agradaria que passés amb Sánchez al Senat i prendre decisions: ¿a qui encarregarà l’interrogatori?, ¿amb quina estratègia?, ¿vol només erosionar Sánchez o també busca alguna informació desconeguda fins ara?, ¿prefereix un senador que improvisi o prefereix anar al que és segur i que faci les preguntes que Génova suggereixi i no surti del guió?, ¿li demanarà que el pressioni molt a risc que el dirigent socialista pugui presentar-se com una víctima?
«Tot el grup socialista i Sánchez es van riure de nosaltres perquè, després d’aquest aplaudiment llarguíssim que li van fer a Feijóo, semblava que el nostre president hagués presentat una moció de censura o alguna cosa així», assenyala un senador sempre autocrític. «Això de convocar Sánchez s’hauria d’haver anunciat en una roda de premsa i no hauria d’haver sigut ell el que assumís una cosa així, perquè és ell el que ha elevat les expectatives», continua. «Ja em veig el muntatge del vídeo del PSOE si al final fracassem: posaran Feijóo amenaçant-lo al Congrés i Sánchez rient-se en la comissió», apunta un diputat que també creu innecessari el protagonisme del cap dels populars.
Un baró amb comandament a la plaça entén que el polític gallec hagi assumit la notícia per donar a entendre «als ciutadans i Vox» que no té por de Sánchez i que és el PP el que té el «poder» per «arrossegar-lo» perquè doni explicacions. «Portar un president del Govern en exercici a una comissió d’investigació és una cosa greu. És una cosa que no hauria de passar. Per això Feijóo ho anuncia a l’escó», rebla.
Fins ara, els senadors del PP que s’havien d’encarregar dels interrogatoris de la ‘comissió Koldo’ –que ja fa un any i mig que està en marxa i per la qual han passat mig centenar de compareixents– rebien l’encàrrec amb quatre o cinc dies d’antelació. Javier Arenas o Alicia García, secretari general i portaveu del grup popular, respectivament, o Alejo Miranda de Larra, el portaveu en la comissió, els comunicaven la decisió i la persona seleccionada es posava a estudiar. Ara s’espera que aquesta designació arribi ja aquesta setmana vinent i també es dona per fet que la direcció de Génova s’implicarà i proposarà preguntes concretes. La previsió és que Sánchez acudirà al Senat l’última setmana d’octubre, tot i que encara no és segur.
En aquests mesos, els populars no han avançat el nom del senador elegit per a l'interrogatori, perquè el convidat no pogués buscar informació comprometedora. Els populars donen per fet que Sánchez arribarà després d’haver estudiat a fons tothom. De fet recorden quan, a l’abril, el ministre de Transports, Óscar Puente, va verbalitzar en la comissió que havia llegit diversos «dossiers» amb «retalls de premsa» d’alguns senadors, tot i que sembla que no va encertar perquè no tenia el del que el va interrogar finalment, Paco Bernabé.
Una vegada que la portaveu del grup, Alicia García, es va autodescartar dijous i va anunciar que no s’enfrontarà a Sánchez, les travesses han començat. En la comissió hi ha una dotzena de senadors que poden ser designats per a una missió que tots saben que igual que pot consagrar-los també pot ser un episodi a oblidar en la seva carrera política.
¿Vol Feijóo un perfil ‘amarrategui’, com diria Mariano Rajoy, que porti 50 preguntes preparades i s’ho sàpiga tot fil per randa? Segons el que s’ha vist fins ara en la comissió, aquesta persona és Miranda de Larra, senador per Conca i portaveu principal en aquest òrgan parlamentari. Té molt bona relació amb Isabel Díaz Ayuso: va ser director general d’infraestructures sanitàries de la Comunitat de Madrid i va estar darrere de la construcció de l’hospital d’emergències Isabel Zendal.
¿O potser voldrà Feijóo un senador que improvisi més, amb el risc que això comporta? Si és així, vist el diari de sessions, hauria d’apostar per Fernando Maíllo, senador per Zamora i ex número 3 del partit amb Rajoy, o Gerardo Camps, designat per les Corts Valencianes i proper al líder del PP. La persona elegida agrairà que l’hi digui aviat tot i que el nom no transcendeixi fins a l’últim moment.
