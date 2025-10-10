Sant Hilari Sacalm denuncia censura de TV3
L’Ajuntament va denunciar que la cadena volia eliminar la imatge del gegant del General Moragues amb l’estelada, però ara assegura que la televisó pública catalana "ha rectificat" i emetrà l’anunci dilluns
L’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm va denunciar aquest dijous a través de les xarxes socials un cas de “censura” per part de TV3. Segons el consistori, la cadena pública havia demanat eliminar la imatge del gegant del General Moragues amb l’estelada de l’espot de la Fira Guilleries, que s’ha de celebrar properament al municipi.
Davant d’aquesta petició, l’Ajuntament va anunciar que retirava l’espot “en desacord amb aquesta censura”. Aquest divendres a la tarda, però, l’ens local ha comunicat que “TV3 rectifica, admet l’error i publicarà l’anunci de la Fira Guilleries dilluns”, donant per resolta la polèmica.
L’alcalde de Sant Hilari, Jordi Rotllant (del Partit Independent de les Guilleries), ha explicat aquesta tarda a RAC1 que “ens van trucar per dir-nos que traguéssim el clip del gegant amb l’estelada”. Segons ha detallat, la televisió pública els va insistir que “la normativa publicitària vigent diu que no es poden fer referències de caràcter polític en una campanya publicitària”.
Rotllant ha remarcat que TV3 ja havia emès el mateix espot l’any passat i que aquest any es va reenviar el mateix vídeo perquè la responsable de Turisme està de baixa. Tot i la polèmica, l’alcalde ha celebrat que la situació “ha acabat servint per fer promoció de la fira, que era l’objectiu final”.
Vuitena edició de la Fira Guilleries
La vuitena edició de la Fira Guilleries tindrà lloc el cap de setmana del 18 i 19 d’octubre. El nucli antic s’omplirà de parades de productors locals i, des de la Regidoria de Turisme, s’han programat activitats per a tots els públics, com demostracions d’oficis, mostres culinàries, tallers, espectacles, jocs infantils, xerrades, una castanyada popular, cercaviles, música en directe i rutes guiades.
- Castelló d'Empúries es vesteix de dol per acomiadar Jordi Pujadas Jordà, mort amb 50 anys
- A Figueres, roba estesa als balcons i la merda per tots cantons
- Aquests són els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana de l'11 i 12 d'octubre a l'Alt Empordà
- Declarat un tercer cas de Dermatosi Nodular Contagiosa en una granja de l'Empordà
- Alerta per un possible cas de frau a Roses arran dels problemes amb la qualitat de l'aigua
- Garrigàs denuncia actes vandàlics durant la Festa Major: 'Els responsables són persones vingudes de fora
- Aquest nom de nena s'ha popularitzat a Catalunya: el seu significat en català és molt diferent del que té en castellà
- Agents Rurals interposen 93 denúncies al parc natural del Cap de Creus