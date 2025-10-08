Debat de política general
Salvador Illa anuncia que Catalunya gestionarà 300 solars i 13.000 pisos de la Sareb
"No podem deixar de fer res i hem d’intervenir el mercat quan no funciona. I, en matèria d’habitatge, no funciona", ha insistit el president de la Generalitat
Júlia Regué
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dimecres que el Govern gestionarà "tot el patrimoni" de la Sareb durant els pròxims quatre anys. Durant la segona jornada del debat de política general, i en la rèplica a Esquerra, Illa ha detallat que en els pròxims dies la Generalitat formalitzarà un pacte amb el Ministeri d’Habitatge que permetrà ampliar el parc públic d’habitatge amb 300 solars per a la reserva pública i 13.000 habitatges en usdefruit. "No podem deixar de fer res i hem d’intervenir el mercat quan no funciona. I, en matèria d’habitatge, no funciona", ha insistit.
El plantejament del Govern, que aquest dimarts ja va arrencar el debat al Parlament anunciant 214.000 pisos més a Catalunya amb una reserva d’entre el 40% i el 50% a habitatge protegit, és que aquest acord permet recuperar els habitatges de la crisi financera del 2008 i que tornin a les famílies que els necessitin.
El president ha alertat que «l’economia va bé i no se soluciona l’habitatge», per la qual cosa s’han de prendre més decisions: "Jo soc un defensor de l’economia de mercat, però de l’economia de mercat regulada", ha afegit.
Tot això després que el líder de les files republicanes a la Cambra catalana, Josep Maria Jové, llancés un ultimàtum al cap del Govern pel nou finançament singular per a Catalunya i l’advertís que no pot comptar amb el seu suport per a uns nous pressupostos el 2026.
Trump i Pujol
Junts i ERC han atacat Illa pel mateix flanc. Els postconvergents l’han acusat d’"anestesiar", de posar Catalunya "a l’uci" i de "carregar-se la biblioteca" de tant girar full al procés; mentre que els republicans l’han advertit que està "en temps de descompte" i l’han assenyalat per liderar un Govern "sense ambició nacional ni social" i per "viure de rendes", al·legant que la seva obra de govern es basa en l’herència de l’executiu de Pere Aragonès, que va deixar projectes en marxa que ara es completen, i que va negociar amb els socialistes un nou finançament per a Catalunya i el traspàs de Rodalies.
El president ha posat en valor l’enfocament "reformista" del seu govern i la seva "lleialtat institucional", –"jo practico la serenitat", ha emfatitzat–, i ha recordat a Junts que va arrencar el debat de política general de dimarts reclamant l’aplicació de l’amnistia per als dirigents de l’1-O i, en especial, per a Carles Puigdemont. "Ja sabem qui està enredant amb aquesta qüestió", ha dit, en una al·lusió velada als jutges, i ha deixat caure que, entre bambolines, es treballa perquè els polítics siguin exonerats amb celeritat.
Sense embuts, ha lloat la seva "relació política i personal" amb el president del Govern i ha alertat l’hemicicle que les alternatives, llegeixi’s un govern del PP amb o sense Vox, "serien molt dolentes per a Catalunya i per a Espanya", especialment, ha dit, quant a les llibertats individuals.
Illa s’ha mostrat especialment "dolgut" pel fet que Albert Batet (Junts) l’hagi comparat amb Donald Trump. "No vull tenir res a veure amb ell. I crec que aquí ens podem posar d’acord. Jo no he dubtat de les credencials profundament democràtiques de la seva formació. Amb certes coses, millor que no juguem", li ha replicat. Ha elegit un altre polític amb qui reflectir-se, Jordi Pujol: "Pretenc arribar al que va fer ell", ha aclarit.
Ovació a la diputada de la CUP
En l’arrencada de la sessió d’aquest dimecres, el ple ha ovacionat la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, en la seva tornada després d’haver sigut detinguda per Israel juntament amb la resta d’activistes de la Global Sumud Flotilla. De camí al seu escó, l’ha saludat el president Salvador Illa, mentre que el president del Parlament, Josep Rull, li ha donat la "benvinguda" a l’iniciar la sessió.
La cupaire ha arribat a la Cambra acompanyada per una quinzena de càrrecs i excàrrecs del seu partit després de desplegar banderes independentistes i palestines.
- Confirmat un nou cas de dermatosi nodular en una segona granja de l'Alt Empordà
- Detenen quatre dones per robar embotits d'un supermercat de Santa Llogaia d'Àlguema i empentar la treballadora
- Temps de pròrroga per al carrer Lasauca de Figueres amb el PSC demanant el seu tancament definitiu
- El segon focus de dermatosi nodular afecta una granja de 270 bovins a Peralada
- Pagesos de l'Empordà propers al focus de Dermatosi reclamen aturar el sacrifici d'animals: "La feina de generacions penja d'un fil"
- Mónica Naranjo: “Tornaria a recórrer totes les discoteques de la Costa Brava”
- Els instituts de Figueres, desbordats per l’arribada massiva d’alumnes: “La gestió és inassumible”
- A Figueres, roba estesa als balcons i la merda per tots cantons