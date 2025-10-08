Debat de política general
ERC exigeix a Illa que compleixi ja amb el nou finançament per a Catalunya: “President, se li acaba el temps”
Els republicans retreuen a Illa que visqui "de rendes" del Govern Aragonès i mantenen el rebuig dels pressupostos
Quim Bertomeu
Tensar la corda amb el Govern, però sense trencar-la. Així ha sigut la intervenció d’ERC en el debat de política general que se celebra aquest dimecres al Parlament. El líder republicà a la Cambra, Josep María Jové, ha avisat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha de complir ja amb el principal compromís de la legislatura que és un nou finançament per a Catalunya. "President, se li acaba el temps, està en temps de descompte", ha dit en el seu discurs davant l’hemicicle. Malgrat l’advertència, no ha donat mostres de voler trencar els ponts actuals amb el Govern.
La legislatura va començar amb el pacte pel qual ERC va investir Illa a canvi d’un "finançament singular" per a Catalunya i, un any després, no hi ha notícies d’aquest nou finançament. És per això que Jové ha dedicat una part de la seva intervenció a pressionar Illa perquè d’una vegada per sempre presenti avenços. Així, li ha exigit que exerceixi la seva "influència" sobre el president del Govern, Pedro Sánchez. "Deixi de fer de portaveu del PSOE i defensi els interessos del país [Catalunya] i la seva gent", ha demanat.
Jové ha aprofitat el seu discurs per solemnitzar al Parlament el que ERC ja advertia en les últimes setmanes i és que, si no hi ha aquest nou finançament, el seu partit "no s’asseurà en cap negociació de pressupostos ni aquí ni a Madrid". Això significa que ni Illa podrà tramitar els comptes catalans al Parlament, ni Pedro Sánchez podrà tramitar els comptes estatals al Congrés. "El finançament és la pedra angular de la legislatura, deixi’s la pell pel que pactem", ha conclòs.
Més enllà de les advertències sobre el nou finançament, Jové també s’ha esforçat a dibuixar un panorama pel qual el Govern d’Illa viu de "rendes" de la feina que va deixar fet l’anterior executiu liderat pel Govern Aragonès (ERC). El seu argument és que les grans carpetes d’Illa –Rodalies, per exemple– són heretades del seu predecessor en el càrrec. "Vostè no ha posat el país en marxa, perquè el país ja estava en marxa", ha considerat.
Jové, la intervenció del qual han seguit Oriol Junqueras i Elisenda Alamany des de la llotja de convidats, també ha mostrat la seva disconformitat amb alguns dels anuncis d’Illa en la primera jornada del debat. ERC considera que la solució al problema de l’habitatge no implica prometre recurrentment la construcció de milers de pisos, com va fer el president dimarts, ja que això només promourà l’"especulació". ERC proposa apostar també per la "rehabilitació" de pisos i la cessió d’habitatges des de la Sareb.
Malgrat la tirallonga de retrets a l’actual Govern, ERC ha mantingut la mà estesa a continuar arribant a acords: "Nosaltres hi serem si vostès compleixen el que han acordat i ho fan efectiu". Això significa que el discurs de Jové s’ha de prendre com una advertència a Illa que a ERC se li esgota la paciència, però que encara li queden reserves. Si ERC tensa la corda però no la trenca també s'ha d'entendre perquè ara mateix no li interessen unes eleccions anticipades. No volen comicis almenys fins que el seu líder, Oriol Junqueras, aconsegueixi deslliurar-se de la inhabilitació i tingui assegurat que podrà ser candidat.
Illa: "Complirem els acords"
En el seu torn de rèplica, el president d’Illa s’ha centrat més a lubricar les relacions amb els republicans que a abonar una dinàmica de retrets creuats. Així, ha tornat a comprometre’s que Catalunya tindrà un nou finançament: "Complirem els acords". Això sí, ha admès que no serà "senzill" aconseguir-ho, per la qual cosa ha demanat temps i paciència. També ha anunciat, com demanaven els republicans, un acord amb la Sareb per poder gestionar el seu parc d’habitatges a Catalunya.