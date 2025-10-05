Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Viatge a Florència amb Junqueras com a guia, el reclam comercial d'una agència catalana

La iniciativa sorgeix d’un grup de persones que l’hi van demanar quan era a presó

El líder de ERC, Oriol Junqueras, en una conferència

El líder de ERC, Oriol Junqueras, en una conferència / MANU MITRU

Quim Bertomeu

El líder d’ERC, Oriol Junqueras, ha llançat la seva candidatura a la presidència de la Generalitat prometent pactes socials contra l’extrema dreta.

En un món amb cercadors de vols i hotels, i amb ChatGPT disposat a dissenyar-te un viatge o recomanar-te un restaurant a qualsevol lloc, no ha de ser fàcil per a les agències de viatges trobar nous reclams. Ara, Kulturalia, una agència de Barcelona especialitzada en expedicions culturals, ofereix un viatge de cinc dies a Florència (Itàlia) amb un atractiu peculiar: els participants estaran “acompanyats pel professor d’història i exvicepresident del Govern, Oriol Junqueras”.

El viatge, titulat “La Florència dels Mèdici, bressol del Renaixement”, està programat per al mes de novembre i inclou les grans joies de la ciutat toscana: el Palazzo Médici Riccardi, la Galeria de l’Acadèmia, el Palazzo Pitti, els Jardins Boboli, la Galeria dels Uffizi i les basíliques de Santa Croce i Santa Maria Novella, entre d’altres. El preu és de 2.495 euros per persona, amb pensió completa, hotel de quatre estrelles i “explicacions d’alt valor històric” —les de Junqueras. Segons s’indica en la publicitat, es tracta d’un “viatge d’autor”.

Un compromís nascut a la presó

Com ha acabat Junqueras, que aquesta setmana ha anunciat que vol ser el candidat d’ERC a la Generalitat, implicat en aquest projecte? L’origen d’aquesta iniciativa no és comercial. Segons fonts d’ERC consultades per El Periódico, es tracta d’un compromís que va assumir quan era a la presó, després que diverses persones li ho demanessin per carta o durant les seves visites. L’agència Kulturalia els ha ajudat a organitzar el viatge. “Era la seva il·lusió complir amb ells un cop sortit de la presó [...] Junqueras és un italianòfil”, afegeixen aquestes fonts. Des de l’agència confirmen l’existència del viatge i remarquen que la seva especialitat són els itineraris culturals, però han declinat fer més valoracions.

Del liceu italià al Vaticà

La decisió de Junqueras d’embarcar-se en aquest projecte també s’entén mirant la seva trajectòria prèvia a la política. És llicenciat en història moderna i contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i doctor en història del pensament econòmic pel mateix centre. Abans de convertir-se en president d’ERC el 2011, va ser professor universitari i divulgador en diversos mitjans de comunicació.

A més, té un vincle fort amb Itàlia: de petit va estudiar al liceu italià de Barcelona, i com a historiador va fer recerca als arxius secrets del Vaticà.

Aquesta vocació de “guia” tampoc no és nova. Quan encara no era un polític conegut, organitzava visites històriques —per exemple, a Barcelona—, on va conèixer Marta Rovira, amb qui formaria més endavant un tàndem polític de 13 anys.

A l’estiu del 2022, pocs dies abans de la Diada, encara se’l va poder veure pels carrers del barri Gòtic de Barcelona fent un recorregut històric per a persones interessades en escenaris relacionats amb l’assetjament de les tropes borbòniques a la Barcelona de 1714. Els assistents s’hi havien inscrit a través de les xarxes socials.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Els instituts de Figueres, desbordats per l’arribada massiva d'alumnes: “La gestió és inassumible”
  2. “Sense tu, l'institut ja no és el mateix”: el comiat forçat d’una integradora social al Cendrassos de Figueres
  3. La pastisseria Quer guanya la segona edició del concurs del Millor Brunyol de l’Empordà
  4. Aparatós accident a Figueres amb un vehicle bolcat sobre la calçada
  5. Cop de xiulet final per a Sports Vilabrú de l'Escala
  6. Aquests són els 4 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana (4 i 5 d'octubre) a l'Alt Empordà
  7. Detectat a Catalunya el primer focus de dermatosi nodular contagiosa en vaques de l'Empordà
  8. Si tens aquests cognoms possiblement tens un avantpassat orfe

Una teràpia grupal i familiar per a menors redueix els símptomes depressius i els ingressos hospitalaris

Una teràpia grupal i familiar per a menors redueix els símptomes depressius i els ingressos hospitalaris

Flick opta per un missatge positiu enmig de la catàstrofe: “Mirem endavant amb optimisme”

Flick opta per un missatge positiu enmig de la catàstrofe: “Mirem endavant amb optimisme”

El negoci de la compravenda de palets de productes retornats d’Amazon: “El camió que arriba avui està venut demà”

El negoci de la compravenda de palets de productes retornats d’Amazon: “El camió que arriba avui està venut demà”

Joan Donovan, experta en desinformació i extremisme: “Les milícies ja s’estan preparant per a una guerra civil als Estats Units”

Joan Donovan, experta en desinformació i extremisme: “Les milícies ja s’estan preparant per a una guerra civil als Estats Units”

Viatge a Florència amb Junqueras com a guia, el reclam comercial d'una agència catalana

Viatge a Florència amb Junqueras com a guia, el reclam comercial d'una agència catalana

L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis

L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis

Rosalía fa públic el seu diari: des d'anècdotes personals fins als pròxims projectes musicals

Rosalía fa públic el seu diari: des d'anècdotes personals fins als pròxims projectes musicals

Ramaders gironins restringeixen les visites a granges i intensifiquen la neteja per protegir-se de la Dermatosi Nodular

Ramaders gironins restringeixen les visites a granges i intensifiquen la neteja per protegir-se de la Dermatosi Nodular
Tracking Pixel Contents