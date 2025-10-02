Mesures contra la massacre de Gaza
Junts votarà a favor del decret d'embargament d'armes a Israel, però la seva aprovació continua a l'aire
Redacción
Junts ha informat aquest dijous que votarà el proper dimarts al Congrés a favor del reial decret llei del Govern sobre l'embargament d'armes a Israel, però la convalidació del text continua a l'aire davant la postura crítica de partits com Podemos, ERC i BNG, que no han desvelat el seu vot. Fonts de Junts han confirmat a EFE que els set diputats de la formació independentista votaran a favor de la convalidació del reial decret llei i a favor que es tramiti com a projecte de llei per poder introduir canvis, igual que ha sol·licitat Sumar, soci del PSOE al Govern de coalició.
També han confirmat el seu vot a favor el PNV, Bildu, la diputada de Compromís Àgueda Micó i la diputada de Coalición Canària Cristina Valido, totes dues integrades al Grup Mixt. No obstant això, la convalidació del reial decret llei perilla, ja que altres socis d'investidura de Pedro Sánchez com Podemos, ERC i BNG insisteixen que el consideren insuficient i no han revelat encara el sentit del seu vot.
Les mesures
El reial decret llei pretén aplicar mesures urgents enfront del genocidi a Gaza i en suport a la població palestina. El Govern d'Espanya ha fixat una política de "dependència zero" a la tecnologia militar israeliana. Des del 7 d'octubre de 2023 s'han posat en marxa iniciatives per acabar amb aquesta dependència tecnològica, treballant amb la indústria i aplicant un embargament "ambiciós" que, de moment, no ha fet cap altre país de la Unió Europea. A més, al juliol es va aprovar un pla de desconnexió i un pla de reconversió dels programes militars com el sistema de llançacoets SILAM, el míssil Spyke LR3 o els làsers dels Eurofighter.
Les licitacions anul·lades
El Ministeri de Defensa ha anul·lat 20 licitacions adjudicades a empreses israelianes -que afecten 45 projectes- que, en conjunt, van ser atorgades per al voltant de 12 milions d'euros, segons la informació disponible al portal de contractació de l'Estat. Més de la meitat de l'import conjunt de les licitacions anul·lades aquest passat dilluns per la cartera que dirigeix Margarita Robles correspon a vuit contractes adjudicats a Elbit Systems, una de les principals empreses militars d'Israel. Entre ells, destaca un contracte adjudicat a finals de novembre de 2023 per un import de 4,5 milions d'euros per al manteniment i l'adquisició de recanvis dels sistemes de radioenllaç de l'Exèrcit de Terra.
Les bases militars dels EUA
El Govern remarca que el decret-llei ha anat "tot el màxim" que contemplen les lleis espanyoles, però hi ha acords bilaterals i internacionals com el Conveni de Cooperació per a la Defensa amb Estats Units que no es pot revocar. Això explica que des de les bases militars de Rota (Cadis) i Morón de la Frontera (Sevilla) els EUA puguin enviar armament a Israel malgrat el veto de l'Executiu de Pedro Sánchez.
