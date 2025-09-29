Risc elevat
El temporal descarrega amb força a Catalunya i el País Valencià i causa inundacions i centenars d’incidències
L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) manté activats diversos avisos de nivell vermell, taronja i groc de cara a aquest dilluns
Valentina Raffio
Un front carregat de pluges torrencials ha descarregat amb força al sud de Catalunya i el nord del País Valencià i ha causat inundacions i centenars d’incidències a la zona. El temporal ha obligat a activar diversos avisos vermells al llarg de diumenge i fins aquest dilluns al matí. Ara, mentre el front continua avançant, l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) manté activats diversos avisos de nivell vermell, taronja i groc per pluges torrencials davant la possibilitat que es produeixin acumulacions de més de 40 litres per metre quadrat en períodes de tot just 30 minuts i fins a 180 litres per metre quadrat en 12 hores. Les autoritats demanen extremar les precaucions durant aquesta jornada, ja que el risc d’inundacions encara és alt.
A Catalunya, la zona fins ara més afectada per les pluges ha sigut el sud de Catalunya, des del litoral de Tarragona fins a les Terres de l’Ebre. En aquesta regió s’han registrat inundacions en punts com Amposta i Tortosa, que han derivat en talls de carretera i afectacions en el sistema ferroviari. El Departament d’Educació ha decidit d’acord amb Protecció Civil suspendre les classes aquest dilluns a les comarques del Montsià i el Baix Ebre per l’episodi de pluges que, segons els pronòstics, seguirà al llarg d’aquest dilluns. Protecció Civil, per la seva banda, ha demanat extremar les precaucions a la zona i, en la mesura possible, limitar la mobilitat durant els períodes amb més intensitat de pluges.
Al País Valencià s’han registrat inundacions importants associades a aquest temporal. A Aldaia, per exemple, una tromba d’aigua ha desbordat per complet el barranc de la Saleta. Els bombers de Castelló i València han hagut de realitzar diversos rescats de vehicles atrapats per les pluges durant la nit d’aquest dilluns en aquestes províncies, on l’acumulació d’aigua supera els 100 litres per metre quadrat en diversos punts. Destaca el rescat d’un home que havia quedat atrapat al seu vehicle.
Renfe ha suspès aquest dilluns el servei de Rodalies a la línia C6, que connecta València amb Castelló, a causa de les intenses pluges registrades a la zona i a les condicions meteorològiques adverses, segons ha informat la companyia. L’Ajuntament de València, per la seva banda, ha suspès l’activitat lectiva en tots els centres educatius, l’activitat esportiva organitzada per la Fundació Esportiva Municipal i la que té lloc en centres socials (de gent gran, centres de dia i centres de joventut).
Registres extraordinaris
Des de la mitjanit fins a les nou del matí en punts com Amposta s’han acumulat més de 240 litres, als Alfacs s’han superat els 170 i a l’Aldea, els 112. El temporal també ha deixat acumulacions de més de 60 litres per metre quadrat en punts com València, on també s’han registrat ratxes de vent de gairebé 85 quilòmetres per hora. A Tortosa es reporten acumulacions de gairebé 60 litres en tot just unes hores. Més enllà de les xifres que mostren aquests registres, el que realment preocupa és que en molts casos aquestes pluges estan caient de manera torrencial, es registren grans acumulacions d’aigua en períodes molt curts de temps i augmenta el risc d’eventuals inundacions.
Els models indiquen que durant les pròximes hores el temporal continuarà agafant força a bona part del litoral mediterrani, des de Catalunya fins a Múrcia, així com a les illes Balears, i que podria donar lloc a descàrregues de tipus torrencial amb altes acumulacions d’aigua. Hi ha qui estima que durant aquesta jornada es podrien registrar acumulacions per sobre dels 350 litres per metre quadrat en alguns punts del territori. En molts casos, a més, s’espera que les pluges puguin arribar acompanyades de tempesta i fortes ratxes de vent. Les autoritats recomanen prestar atenció als pronòstics oficials per seguir l’evolució d’aquest temporal que, almenys per ara, es perfila com un episodi extrem.
- Sonia López Iglesias, especialista en adolescència: 'No li diguis mai al teu fill que t’avergonyeix la música que escolta
- Un Cavall de Troia a la plaça de l’Ajuntament de Figueres
- Neix el Camí del Manol, una ruta pedalable que uneix set municipis de l’Alt Empordà per impulsar el turisme sostenible
- Broma pesada' a la Font Lluminosa de Figueres
- El cas d’un espanyol a Austràlia que s’ha fet viral: “Treballo 15 dies i cobro...”
- EN IMATGES | Rescaten a Figueres quatre gossos malinois que s'utilitzaven per la criança i venda il·legal de cadells
- Els exalumnes de les Escoles Nacionals de Figueres es retroben a Peralada
- Aquests són els 4 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana a l'Alt Empordà