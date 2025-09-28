Un home mor en un accident a l’N-II a Maçanet de la Selva
El conductor d'una furgoneta ha saltat del vehicle, aquest ha bolcat i li ha acabat caient a sobre
Redacció / Núria León
Un home ha mort en un accident a al punt quilomètric 690 de l’N-II a Maçanet de la Selva aquesta matinada. Per causes que encara s’estan investigant, el conductor d’una furgoneta ha reduït la marxa i ha saltat del vehicle, segons el Servei Català de Trànsit. La furgoneta ha bolcat, ha caigut a sobre del conductor i li ha provocat la mort. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 05.13 h.
Arran del sinistre, s’han activat diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i diverses unitats terrestres del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
