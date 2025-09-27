El curiós ball de Laporta i Bibiana Ballbé que es farà viral
El programa es diu Bestial i és un late night que arriba per quedar-se
Joan Vehils
«No hi ha res a fer. Un dia tot s’acabarà. Així que, mentrestant, celebrem-ho tot». La frase no és meva, però la comparteixo. La seva autora és la icònica periodista, presentadora, conferenciant i empresària Bibiana Ballbé, que torna a la televisió catalana aquest diumenge a la nit. El programa es diu Bestial i és un late night que arriba per quedar-se, on la Bibiana combina entrevistes, música en directe, humor, jocs i sorpreses.
Em vaig apropar a la gravació a la sala La Paloma i vaig tenir la sensació que alguna cosa gran estava a punt de començar. Ballbé, a pocs minuts d’arrencar el primer programa, es mostrava tranquil·la. Ningú diria que estava a les portes d’un estrena. Pel seu camerino desfilaven familiars i amics per desitjar-li sort, mentre el seu fill, Max, entrava i sortia com si fos al menjador de casa seva. Tot i això, minuts més tard, després d’un compte enrere, va començar a sonar la música i va aparèixer una Bibiana arrolladora, dinàmica, somrient i que gaudeix en el seu paper de superwoman. No li fa res ballar, cantar o conversar amb Vanesa Lorenzo, Santi Millán, Joel Joan, Arturo Valls o el dissenyador Juan Avellaneda. En definitiva, combina a la perfecció l’entrevista profunda amb l’entreteniment.
Tanmateix, sens dubte, amb qui va trobar la seva mitja taronja va ser amb el president del Barça, Joan Laporta. Va mantenir amb ell una conversa íntima, sincera i reveladora, però el plat fort va arribar amb un ball final que, segur, es farà viral. Allà va aparèixer aquell Laporta autèntic, divertit i desenfrenat. Ningú és ningú per donar consells, i menys al director de TV3, Sigfrid Gras, però si encara no té escollida la parella per presentar les campanades de Cap d’Any, que no s’ho pensi gaire. Quan els vegin, em donaran la raó. Doncs això: aquest diumenge a la nit s’estrena el primer programa. El de Laporta no trigarà a emetre’s. Molta sort, Bibiana.
Nova temporada al Liceu
La inauguració de la temporada del Liceu solia marcar el pols polític i reunir bona part de la societat civil catalana. Enguany, però, l’absència del president de la Generalitat, Salvador Illa, i de l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni —que va patir un lleu incident de salut ja resolt— va evitar una foto de ple institucional al costat de l’amfitrió i president de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, Salvador Alemany. Tot i així, no hi van faltar el president del Parlament, Josep Rull; el delegat del Govern espanyol, Carlos Prieto; la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret; el conseller de Presidència, Oriol Dalmau; la segona tinenta d’alcaldia, Maria Eugènia Gay; i la consellera de Cultura, Sonia Hernández. Això sí, es va trobar a faltar aquell ambient glamurós d’altres ocasions, amb bona part de la societat civil catalana pujant les escales camí de la platea del Liceu. L’òpera La guineu astuta, de Leoš Janáček, va ser una gran idea per iniciar la temporada, encara que no va convèncer tothom. Però això ja és qüestió de gustos.
Va destacar la presència dels expresidents Artur Mas, José Montilla i Pere Aragonès. Aquest últim, en un gest poc habitual entre la classe política, va renunciar fa una setmana al seu sou de president de la Generalitat. Ho fa per dedicar-se a gestionar la cadena familiar d’hotels Golden Hotels, que compta amb vuit establiments i 2.074 habitacions a Catalunya, i que fins ara dirigia el seu pare.
Altres cares conegudes del món de la cultura van ser els actors Joan Pera, Pere Arquillué i Josep Maria Pou; l’escriptor i últim guanyador del Premi Princesa d’Astúries, Eduardo Mendoza; la directora de la Fundació del Banc de Sabadell, Sonia Mulero; o el director de la Fundació BBVA, Rafael Pardo.
Un dia després, a l’Ajuntament de Barcelona, l’actriu Emma Vilarasau va fer el seu esperat pregó i, com no podia ser d’altra manera, no va decebre. Va demanar actuar contra Israel i va animar els barcelonins a manifestar-se contra el genocidi a Gaza, va criticar la manca d’inversió en cultura, el preu alt dels lloguers i la massificació turística. En fi, un discurs reivindicatiu que tot el Saló de Cent va escoltar amb atenció i va aplaudir amb convicció. Des de l’alcalde fins al seu espòs, l’actor reconegut i estimat Jordi Bosch.
