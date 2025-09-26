Bombers
El Govern publica dilluns vinent la nova convocatòria de bombers voluntaris
El Consell de l'organisme, reunit a Arbúcies, ha tractat aspectes com les compensacions dels efectius
El Govern de la Generalitat publicarà dilluns vinent, 29 de setembre, la nova convocatòria de bombers voluntaris. L'anunci s'ha fet durant la reunió del Consell de Bombers Voluntaris, que s'ha celebrat aquest dijous a la Sala del Museu Etnològic del Montseny – La Gabella d'Arbúcies (Selva). A la cimera s'ha explicat com serà l'acreditació parcial a la Secció Activa, que permetrà fer assistències tècniques relacionades amb fenòmens meteorològics adversos, extinció d'incendis de vegetació i forestals o recerques, entre d'altres. També han detallat com serà el curs de l'acreditació total, que permetrà fer totes les tasques atribuïdes la Secció Activa.
A la reunió han assistit la directora general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS), Tamara Garcia, l'inspector en cap del Cos dels Bombers de la Generalitat, David Borrell, junt amb els inspectors caps de les regions d'emergències i altres comandaments del cos, representants de la Direcció General i els caps i sotscaps dels parcs de Bombers Voluntaris de les diferents Regions d'Emergència de Catalunya.
El Consell també ha tractat aspectes de les compensacions que reben els bombers voluntaris i s'ha anunciat que la compensació per incapacitat permanent o absoluta que estableix el nou decret està absent de tributació, tal com ha confirmat l'Assessoria Jurídica del Departament d'Interior i Seguretat Pública.
- Casa sobre un turó al Port de la Selva
- Aquestes són les 14 cases a la venda més cares de l'Alt Empordà
- La Farella de Llançà s'ha d'urbanitzar
- Una de les mítiques cúpules de la base del Pení de Roses 'reviu' com a magatzem agrícola al poble d'Ollers
- Casa devant del mar a Cadaqués
- Ideal per visitar aquesta tardor: l'encantador poble medieval de la Catalunya Nord que es troba a menys de dues hores de l
- Casa amb vistes al mar a Cadaqués
- Masia a Siurana