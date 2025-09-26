Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Govern publica dilluns vinent la nova convocatòria de bombers voluntaris

El Consell de l'organisme, reunit a Arbúcies, ha tractat aspectes com les compensacions dels efectius

Diversos vehicles dels Bombers de la Generalitat, en una imatge d'arxiu. / Bombers de la Generalitat

ACN

Arbúcies

El Govern de la Generalitat publicarà dilluns vinent, 29 de setembre, la nova convocatòria de bombers voluntaris. L'anunci s'ha fet durant la reunió del Consell de Bombers Voluntaris, que s'ha celebrat aquest dijous a la Sala del Museu Etnològic del Montseny – La Gabella d'Arbúcies (Selva). A la cimera s'ha explicat com serà l'acreditació parcial a la Secció Activa, que permetrà fer assistències tècniques relacionades amb fenòmens meteorològics adversos, extinció d'incendis de vegetació i forestals o recerques, entre d'altres. També han detallat com serà el curs de l'acreditació total, que permetrà fer totes les tasques atribuïdes la Secció Activa.

A la reunió han assistit la directora general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS), Tamara Garcia, l'inspector en cap del Cos dels Bombers de la Generalitat, David Borrell, junt amb els inspectors caps de les regions d'emergències i altres comandaments del cos, representants de la Direcció General i els caps i sotscaps dels parcs de Bombers Voluntaris de les diferents Regions d'Emergència de Catalunya.

El Consell també ha tractat aspectes de les compensacions que reben els bombers voluntaris i s'ha anunciat que la compensació per incapacitat permanent o absoluta que estableix el nou decret està absent de tributació, tal com ha confirmat l'Assessoria Jurídica del Departament d'Interior i Seguretat Pública.

