Fons extraordinari
El Govern injectarà 22 milions d’euros més als ajuntaments
La xifra se suma als 168 milions previstos en els pressupostos vigents, prorrogats
L’objectiu és reforçar els municipis després d’anys de fer front a problemes com la sequera o els incendis
Sara González
El Govern de Salvador Illa desplega una estratègia per estrènyer llaços amb els municipis i augmentar-ne els recursos. Amb aquesta finalitat, aquest dimarts va aprovar un fons extraordinari per injectar 22 milions d’euros més als ajuntaments i als consells comarcals, una quantitat que se suma als 168,3 milions que ja reben amb caràcter ordinari del Fons de Cooperació Local de Catalunya previstos als pressupostos vigents, els del 2023.
L’Executiu ha hagut de recórrer a aquest fons extraordinari per reforçar la capacitat financera dels ens locals perquè governa amb els comptes prorrogats, ja que Illa no ha aconseguit pactar-ne uns de nous durant el seu primer any com a president. Els 22 milions surten, precisament, dels suplements de crèdit aprovats en els darrers mesos. Amb aquesta dotació addicional es vol donar resposta a la difícil situació que viuen especialment els ajuntaments i els consells comarcals més petits, que en els darrers anys han hagut de fer front a situacions sobrevingudes com la gestió d’incendis o els efectes de la llarga sequera. Uns recursos que busquen garantir que els consistoris puguin continuar prestant correctament serveis a la ciutadania.
Prova de la importància que Illa dona a aquest gest amb el món local és que aquest dimarts mateix es va reunir al Palau de la Generalitat amb les principals entitats municipalistes —la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM)— i amb els presidents de vuit consells comarcals, un de cada vegueria, per presentar-lo.
Suports parlamentaris
El secretari de Governs Locals, Xavier Amor, va remarcar l’esforç econòmic fet i va assegurar que el Govern manté converses amb els grups parlamentaris per assegurar el suport al decret, que ha de ser convalidat al Parlament. Va subratllar que el Govern té clar que quan a un municipi o a un consell comarcal li va bé, al país li va bé.
Tant l’ACM com la FMC van celebrar l’acord assolit, tot i que van reclamar que tingui continuïtat, ja que els ens supramunicipals són la primera porta a què truquen els petits municipis per veure ateses les seves necessitats. També van reivindicar que, de cara al 2026, s’aprovin nous pressupostos. El vicepresident de la FMC, Marc Solsona, va advertir: Estem aprovant això perquè no hi ha pressupostos. Si volem un millor finançament, una llei d’hisendes locals, més suport al fons i generar serveis i recursos útils, fa falta que el país tingui pressupostos.
L’increment global de recursos serà del 13,64% i es prestarà especial atenció als municipis més petits. La dotació augmentarà un 20% als que tenen fins a 500 habitants i un 15% als que en tenen entre 501 i 2.000, així com als que superen aquesta xifra i a Barcelona ciutat. En el cas de l’Aran i de l’àrea metropolitana, rebran un 20% més de finançament.
