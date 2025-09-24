Iniciativa
El Govern destinarà 23,5 milions d'euros per combatre la desigualtat de gènere en l'esport
El document ha estat dissenyat per donar resposta a sis grans reptes
Begoña González
El Govern de la Generalitat va aprovar aquest dimarts, en la reunió del Consell Executiu, el desplegament del Pla d’Impuls de l’Esport Femení a Catalunya per als pròxims cinc anys. Amb aquesta iniciativa, l’executiu pretén posar fi a les desigualtats de gènere que encara persisteixen en el panorama esportiu català amb un total de 21 mesures i 70 actuacions, per a les quals ha destinat un pressupost de 23,5 milions d’euros.
Malgrat els avenços recents en matèria d’igualtat, aquests encara es consideren insuficients. Per això, el Govern ha posat el focus en eradicar la discriminació i la reproducció d’estereotips que es continuen perpetuant en el context esportiu.
Respostes
El pla ha estat dissenyat per donar resposta a sis grans reptes: la governança, la prevenció de les violències masclistes, l’augment de la participació, més visibilitat, la millora de les condicions en l’alt rendiment i l’increment de la pràctica esportiva. Segons dades del Govern, actualment el 47% de les dones catalanes realitza algun esport o activitat física, davant del 62% dels homes. Aquesta desigualtat de base també es reflecteix en altres escenaris, com les competicions esportives: el 31% de les modalitats competitives tenen menys d’un 20% de llicències femenines i 9 de les 72 federacions catalanes no compten amb cap entrenadora.
D’altra banda, quant al lideratge, el pla actuarà directament sobre l’accessibilitat de les dones als càrrecs directius, un dels àmbits on actualment hi ha més diferències. Tan sols l’11% de les presidències de federacions estan ocupades per dones, i el 17% en el cas de les vicepresidències, mentre que hi ha 12 federacions sense cap representació femenina en la seva junta directiva.
